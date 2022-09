Jane Fonda poinformowała o rozpoczęciu walki z rakiem

Źródło: Netflix

Jane Fonda to słynna aktorka, znana z wielu kultowych ról i ciągle aktywna zawodowo. Poinformowała jednak na swoim Instagramie fanów, że zdiagnozowano u niej chłoniaka nieziarniczego i rozpoczęła chemioterapię. Dodaje, że to uleczalny rak i 80% ludzi wychodzi z tego cało, co jest na pewno budujące.

Fonda ujawnia w długim poście, że przez sześć miesięcy poddawana będzie zabiegom chemioterapii, a także, że całkiem dobrze sobie z nimi radzi i nie pozwoli, by cokolwiek zakłóciło jej działań w klimatycznym aktywizmie. Dwukrotna zdobywczyni Oscara za role w filmach Klute i Powrót do domu (1978), ma obecnie 85-lat i jak sama mówi, rak jest dla niej nauczycielem i zwraca uwagę, jakie lekcje on niesie.

Jedną z rzeczy, którą już mi pokazał, jest znaczenie wspólnoty. Wzrastania i pogłębiania swojej wspólnoty, abyśmy nie byli sami. A rak, wraz z moim wiekiem - prawie 85 lat - zdecydowanie uczy, jak ważne jest dostosowanie się do nowych realiów.

Ostatni mogliśmy oglądać Fondę w serialu Grace i Frankie.