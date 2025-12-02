Reklama
Jason Statham rozpocznie 2026 rok od łomotu. Zwiastun nowego filmu wiele obiecuje

Fani kina akcji oraz Jasona Stathama wiedzą, że bardzo często jego nowe filmy pojawiają się w styczniu. Tak też będzie w 2026 roku, gdy na ekrany wejdzie Samotnik, a zwiastun zapowiada akcję w stylu popularnej gwiazdy gatunku.
Samotnik / Shelter - driver fot. materiały prasowe
Samotnik (Shelter) to nowy film z Jasonem Stathamem, robiącym na ekranie to, na co czekają widzowie i jego fani. Za kamerą jego nowego akcyjniaka stoi Ric Roman Waugh, który wyreżyserował takie filmy jak Greenland, Świat w ogniu, Infiltrator czy Skazaniec.

Nowy Terminator - James Cameron ma już plan. Czy to jego następny film?

Samotnik - zwiastun

Samotnik - opis fabuły

Na odległej wyspie samotnik (Statham) ratuje młodą dziewczynę (Breathnach) przed śmiertelną burzą, wciągając ich oboje w niebezpieczeństwo. Zmuszony do porzucenia izolacji, musi zmierzyć się z własną, burzliwą przeszłością, jednocześnie chroniąc ją przed zagrożeniem. Razem wyruszają w pełną napięcia podróż, walcząc o przetrwanie i odkupienie.

W obsadzie są Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Naomi Mackie oraz Bill Nighy jako główny czarny charakter. Laurent Buson, którego sceny akcji widzieliśmy w Kruku z 2024 roku, odpowiada za sceny walk w filmie Stathama.

Samotnik - premiera światowa odbędzie się 30 stycznia 2026 roku. Film zadebiutuje w Polsce 13 lutego 2026 roku. Jest to jeden z trzech filmów Stathama planowanych na 2026 rok.

Źródło: Joblo.com

