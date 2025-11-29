Przeczytaj w weekend
Jenna Ortega przeciwko AI. Wskazuje jeden nieoczywisty pozytyw wzrostu popularności

Jenna Ortega i reżyser Parasite wypowiedzieli się w kwestii rosnącej popularności sztucznej inteligencji w zakresie m.in. produkowania filmów. Gwiazda Wedsnesday wskazała jeden nieoczywisty pozytyw. "To okropne, ale uważam, że ludzie muszą być czasem czegoś pozbawieni, żeby to z powrotem docenić."
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  jenna ortega 
AI
15. Jenna Ortega (+1000) fot. materiały prasowe
Głosy z Hollywood przeciwko używaniu generatywnej sztucznej inteligencji w procesie kreatywnym nie słabną. Tym razem wypowiedziała się Jenna Ortega obecna na festiwalu filmowym w Maroko, gdzie zasiada w jury. Towarzyszył jej m.in. Bong Joon Ho, reżyser oscarowego Parasite.

Ortega nawiązała do całej historii ludzkości, która ma tendencję do "posuwania się za daleko". Całą sytuację z rozwojem AI w ostatnich latach porównała z kolei do "otwarcia puszki Pandory". Wskazała jednak, że taka popularność AI może doprowadzić do czegoś dobrego i odwrotnego zamiarom twórców tej technologii:

W tych trudnych czasach popycha to artystów do częstszego wypowiadania się, robienia więcej, ochrony swoich dzieł i budzenia pasji z powrotem w ludziach. Są rzeczy, których AI nie jest w stanie zreplikować. Jest piękno w trudności w związku z tworzeniem czegokolwiek. Jest piękno w niedoskonałościach i błędach, których komputer nie jest w stanie powtórzyć. Komputer nie ma duszy.

Mam nadzieję, że AI stanie się wkrótce czymś, jak śmieciowe jedzenie i ludzie będą się okropnie czuć, nawet nie wiedząc dlaczego. To okropne, ale uważam, że ludzie muszą być czasem czegoś pozbawieni, żeby to z powrotem docenić.

Bong Joon Ho dodał swoje pięć groszy do tematu:

[Pojawienie się AI jest dobre, ponieważ] ludzkość zaczęła się w końcu zastanawiać, co tylko człowiek jest w stanie zrobić. Ja na przykład utworzyłbym oddział wojskowy, którego misją byłoby zniszczenie całego AI na świecie [śmiech].

