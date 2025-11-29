Jenna Ortega przeciwko AI. Wskazuje jeden nieoczywisty pozytyw wzrostu popularności

fot. materiały prasowe

Reklama

Głosy z Hollywood przeciwko używaniu generatywnej sztucznej inteligencji w procesie kreatywnym nie słabną. Tym razem wypowiedziała się Jenna Ortega obecna na festiwalu filmowym w Maroko, gdzie zasiada w jury. Towarzyszył jej m.in. Bong Joon Ho, reżyser oscarowego Parasite.

To nowy faworyt bukmacherów na Bonda. Wyprzedził wiele znanych nazwisk

Ortega nawiązała do całej historii ludzkości, która ma tendencję do "posuwania się za daleko". Całą sytuację z rozwojem AI w ostatnich latach porównała z kolei do "otwarcia puszki Pandory". Wskazała jednak, że taka popularność AI może doprowadzić do czegoś dobrego i odwrotnego zamiarom twórców tej technologii:

W tych trudnych czasach popycha to artystów do częstszego wypowiadania się, robienia więcej, ochrony swoich dzieł i budzenia pasji z powrotem w ludziach. Są rzeczy, których AI nie jest w stanie zreplikować. Jest piękno w trudności w związku z tworzeniem czegokolwiek. Jest piękno w niedoskonałościach i błędach, których komputer nie jest w stanie powtórzyć. Komputer nie ma duszy. Mam nadzieję, że AI stanie się wkrótce czymś, jak śmieciowe jedzenie i ludzie będą się okropnie czuć, nawet nie wiedząc dlaczego. To okropne, ale uważam, że ludzie muszą być czasem czegoś pozbawieni, żeby to z powrotem docenić.

Bong Joon Ho dodał swoje pięć groszy do tematu:

[Pojawienie się AI jest dobre, ponieważ] ludzkość zaczęła się w końcu zastanawiać, co tylko człowiek jest w stanie zrobić. Ja na przykład utworzyłbym oddział wojskowy, którego misją byłoby zniszczenie całego AI na świecie [śmiech].