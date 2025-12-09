Reklama
Jak przyszłość czeka program Jimmy’ego Kimmela? ABC podjęło decyzję

Fani Jimmy'ego Kimmela mogą spać spokojnie - jego program nie zniknie z anteny. Na jak długo ABC przedłużyło emisję?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Jimmy Kimmel Live! fot. Jimmy Kimmel Live (zrzut z filmiku z Youtube)
Ostatnie miesiące były bardzo burzliwe dla Jimmy'ego Kimmela. Przypomnijmy, że we wrześniu stacja ABC zawiesiło komika i zdjęło jego program Jimmy Kimmel Live! z anteny po jego komentarzu nawiązującym do konsekwencji zamordowania Charliego Kirka, działacza politycznego i wielkiego sojusznika Donalda Trumpa. W rezultacie w ramach protestu ludzie zaczęli masowo rezygnować z subskrypcji Disney+, co odbiło się na wynikach finansowych platformy. Niedługo później zawieszenie zostało zniesione po fali krytyki, a Kimmel powrócił do programu, który zanotował rekordową oglądalność.

Czytaj więcej: Jennifer Aniston broni Kimmela, ale nawołuje do "słuchania obu stron". Oscar Isaac z ostrymi słowami

W listopadzie prezydent USA ponownie skrytykował Kimmela w mediach społecznościowych, gdzie stwierdził, że komikowi brakuje talentu i ma słabe wyniki oglądalności. Nastąpiło to po tym, jak prowadzący udostępnił materiały na temat sytuacji w Waszyngtonie związanej z aktami Jeffreya Epsteina.

Teraz ABC podjęło decyzję w sprawie przyszłości Jimmy Kimmel Live! Oficjalnie podano, że Jimmy Kimmel przedłużył kontrakt ze stacją do sezonu 2026-2027. Oznacza to, że fani programu będą mogli oglądać go co najmniej jeszcze przez rok.

Poniżej możecie obejrzeć filmik z monologiem Kimmela, w którym ogłasza m.in. że powróci ze swoim programem w kolejnym sezonie. Znowu też naśmiewa się z Donalda Trumpa. 

Źródło: cbr.com

