John Wick 4 - reżyser wyjaśnia, dlaczego odrzucił opcję tworzenia czwórki jednocześnie z piątką

John Wick 4 to kolejna odsłona popularnej serii współtworzonej przez Chada Stahelskiego oraz Davida Leitcha. Duet wraz z pierwszą częścią zmienił kino i dokonał rewolucji filmów akcji. John Wick 4 jest już w kinach, a to dobra okazja do tego, by twórcy mogli zdradzać ciekawe informacje od kulis.

Tym razem Chad Shatelski w jednym z wywiadów ujawnił, że odrzucił możliwość reżyserowania piątej odsłony. Widzowie, którzy widzieli już nowe widowisko wiedzą, że - bez wchodzenia w spoilery - końcówka mogłaby być dobrym domknięciem całej serii. Z innych rozmów wiemy, że twórcy nie są jeszcze gotowi na to, by kończyć tę historię, jednak teraz Stahelski powiedział dodatkowo, że nie chcą się spieszyć z kontynuowaniem przygód.

Boże, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie chcąc wywoływać okazji do dziwnego clickbaitu czy czegoś w tym stylu, ale studio najpierw przyszło do nas i powiedziało, "Słuchajcie, chcielibyśmy zbadać opcję zrobienia 4 i 5 razem." I ta śmiałość tego na początku jest trochę onieśmielająca, [ale] jest też niesamowicie pochlebna. W branży, w której każdy stara się, by coś powstało, a ty starasz się, by twoje szalone pomysły zostały zrealizowane i by ktoś ich wysłuchał i dał im szansę, mieć ludzi, którzy przychodzą do ciebie i mówią: "Proszę, zrób więcej tego, co robisz", to coś niesamowitego. Nie potrafię znaleźć słów podziękowania dla Lionsgate za to, że w ogóle dało mi taką możliwość.

Twórca odrzucił jednak taką opcję, co pokazuje tylko, że nie tylko do serii John Wick jest ogrom serca, ale też do fanów. Dodaje, że siłą tych filmów nie jest serialowy charakter, ale podnoszenie poprzeczki i tworzenie niezwykle kreatywnych scen akcji, więc w tym przypadku robienie jednego filmu po drugim, to po prostu mogłoby się odbić na jakości, której oczekują widzowie.

John Wick 4 - o czym film?

Cena za głowę Johna Wick znowu rośnie, gdy bohater walczy z organizacją zwaną High Table w różnych miejscach globu. Poszukuje on najpotężniejszych graczy świata przestępczego od Nowego Jorku, przez Paryż i Osakę, skończywszy na Berlinie.

John Wick 4 - zdjęcia

John Wick 4 - obsada

W tytułową rolę ponownie wciela się Keanu Reeves. W obsadzie są także Ian McShane, Lance Reddick, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown i Donnie Yen.