Najlepsze postacie z anime Jujutsu Kaisen. Czy ktoś pokonał Satoru Gojo? [RANKING]
Jujutsu Kaisen to jedno z najpopularniejszych anime ostatnich lat, które obfituje w wiele ciekawych i wyrazistych postaci. Którzy bohaterowie podbili serca widzów? Sprawdźcie w naszym rankingu.
12 grudnia do polskich kin wszedł Jujutsu Kaisen Execution, czyli kompilacyjny film, który przedstawia wydarzenia z drugiego sezonu (Incydent w Shibuyi) oraz początku trzeciego, gdzie rozpoczynają się śmiertelnie niebezpieczne Igrzyska Migracyjne. Widzowie zobaczą wielką konfrontację pomiędzy uczniami Gojō: zaklinaczem rangi specjalnej, Yūtą Okkotsu, a Yūjim Itadorim. To widowiskowy wstęp do trzeciej odsłony serialu anime, która będzie mieć premierę na początku 2026 roku. Pierwszy odcinek zadebiutuje w Japonii 8 stycznia.
Z tej okazji przedstawiamy ranking najlepszych postaci z Jujutsu Kaisen stworzony przez serwis Ranker. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników. W zestawieniu znajdują się tylko bohaterowie, którzy pojawili się w anime. Pierwszą trójkę raczej nie trudno wytypować. Czy pozostałe miejsca zaskakują? Dajcie znać w komentarzach.
Jujutsu Kaisen - ranking najlepszych postaci z anime
Źródło: Ranker.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1975, kończy 50 lat