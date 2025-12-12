Najlepsze postacie z anime Jujutsu Kaisen. Czy ktoś pokonał Satoru Gojo? [RANKING]

fot. Mappa

Reklama

12 grudnia do polskich kin wszedł Jujutsu Kaisen Execution, czyli kompilacyjny film, który przedstawia wydarzenia z drugiego sezonu (Incydent w Shibuyi) oraz początku trzeciego, gdzie rozpoczynają się śmiertelnie niebezpieczne Igrzyska Migracyjne. Widzowie zobaczą wielką konfrontację pomiędzy uczniami Gojō: zaklinaczem rangi specjalnej, Yūtą Okkotsu, a Yūjim Itadorim. To widowiskowy wstęp do trzeciej odsłony serialu anime, która będzie mieć premierę na początku 2026 roku. Pierwszy odcinek zadebiutuje w Japonii 8 stycznia.

Z tej okazji przedstawiamy ranking najlepszych postaci z Jujutsu Kaisen stworzony przez serwis Ranker. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników. W zestawieniu znajdują się tylko bohaterowie, którzy pojawili się w anime. Pierwszą trójkę raczej nie trudno wytypować. Czy pozostałe miejsca zaskakują? Dajcie znać w komentarzach.

Jujutsu Kaisen - ranking najlepszych postaci z anime