placeholder
Reklama
placeholder

Najlepsze postacie z anime Jujutsu Kaisen. Czy ktoś pokonał Satoru Gojo? [RANKING]

Jujutsu Kaisen to jedno z najpopularniejszych anime ostatnich lat, które obfituje w wiele ciekawych i wyrazistych postaci. Którzy bohaterowie podbili serca widzów? Sprawdźcie w naszym rankingu.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
anime najlepsze postacie Yuji Itadori zestawienie jujutsu kaisen Satoru Gojo
Jujutsu Kaisen fot. Mappa
Reklama

12 grudnia do polskich kin wszedł Jujutsu Kaisen Execution, czyli kompilacyjny film, który przedstawia wydarzenia z drugiego sezonu (Incydent w Shibuyi) oraz początku trzeciego, gdzie rozpoczynają się śmiertelnie niebezpieczne Igrzyska Migracyjne. Widzowie zobaczą wielką konfrontację pomiędzy uczniami Gojō: zaklinaczem rangi specjalnej, Yūtą Okkotsu, a Yūjim Itadorim. To widowiskowy wstęp do trzeciej odsłony serialu anime, która będzie mieć premierę na początku 2026 roku. Pierwszy odcinek zadebiutuje w Japonii 8 stycznia.

Z tej okazji przedstawiamy ranking najlepszych postaci z Jujutsu Kaisen stworzony przez serwis Ranker. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników. W zestawieniu znajdują się tylko bohaterowie, którzy pojawili się w anime. Pierwszą trójkę raczej nie trudno wytypować. Czy pozostałe miejsca zaskakują? Dajcie znać w komentarzach.

Jujutsu Kaisen - ranking najlepszych postaci z anime

50. Eso

arrow-left
50. Eso
fot. Mappa
arrow-right

Źródło: Ranker.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
anime najlepsze postacie Yuji Itadori zestawienie jujutsu kaisen Satoru Gojo
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,5

2020
Jujutsu Kaisen
  Oglądaj TERAZ Jujutsu Kaisen Przygodowy
Powiązane filmy

6,6

2025
Jujutsu Kaisen Execution
Zobacz w kinie Jujutsu Kaisen Execution Akcja

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday - Doktor Doom
-

Zamieszanie ze zwiastunem Avengers: Doomsday zakończone. Wiemy, gdzie i kiedy zobaczymy trailer

2 Scarlett Johansson
-
Plotka

Pierwsze informacje o reboocie Egzorcysty. Kogo zagra Scarlett Johansson?

3 Nocny recepcjonista - 2. sezon
-

Nocny recepcjonista - pełny zwiastun 2. sezonu. Wiemy, kiedy premiera

4 The Game Awards 2025
-

Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!

5 Resident Evil: Requiem
-

Capcom potwierdza. Ta znana postać będzie obecna w Resident Evil: Requiem

6 Jodi Lyn O'Keefe
-

To ona w Teorii wielkiego podrywu miała być pierwszą Penny. Po latach ujawnia kulisy zwolnienia

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

10

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV