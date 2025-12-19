Reklama
Kino nie umarło. Frekwencja Pokolenia Z w kinach wzrosła o 25% w 2025 roku

Mamy dane Cinema United na 2025 rok. W raporcie pojawiają się optymistyczne informacje na temat kinowych nawyków Pokolenia Z. Wskazano też dwa gatunki, któe upodobała sobie ta grupa demograficzna.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Pokolenie Z 
kino
Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc fot. MAPPA
Cinema United, największa na świecie organizacja handlowa zrzeszająca przedstawicieli kin, działająca od 1948 roku, opublikowała swój coroczny raport. Można w nim znaleźć ciekawe informacje na temat Pokolenia Z. Okazuje się, że osoby z tej grupy - najczęściej przyjmuje się, że urodzone pomiędzy 1995 a 2012 rokiem - zaczęły częściej wybierać duży ekran. Według danych frekwencja w kinach pokolenia Z wzrosła o 25% w 2025 roku. To największy skok spośród wszystkich grup demograficznych.

Widzowie z pokolenia Z odnotowali średnio 6,1 wizyt w kinie rocznie. Z czego 41% tej grupy demograficznej chodziło do kina sześć lub więcej razy w ciągu roku. Co ciekawe, według badania Cinema United były dwa gatunki, które szczególnie upodobało sobie Pokolenie Z: adaptacje gier wideo (Minecraft: Film) i anime (Chainsaw Man). To na pewno napawa optymizmem, jeśli chodzi o przyszłość kin. Wygląda bowiem na to, że młodsi odbiorcy wcale nie przerzucili się całkowicie na streaming i wciąż chcą oglądać produkcje na dużym ekranie. W dodatku takie serwisy jak Letterboxd również zachęcają ich do angażowania się w oglądanie filmów i dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi. 

Co ciekawego jeszcze można znaleźć w raporcie Cinema United? Podsumowując dane z 2025 roku:

  • frekwencja w kinach pokolenia Z wzrosła o 25%
  • 77% Amerykanów wybrało się do kina przynajmniej raz w tym roku
  • odsetek osób chodzących do kina regularnie, czyli sześć lub więcej wizyt, wzrósł o 8%
  • liczba zapisów do programów lojalnościowych dla kin wzrosła o 15%.

Źródło: World of Reel

Co o tym sądzisz?
