Kino nie umarło. Frekwencja Pokolenia Z w kinach wzrosła o 25% w 2025 roku

fot. MAPPA

Reklama

Cinema United, największa na świecie organizacja handlowa zrzeszająca przedstawicieli kin, działająca od 1948 roku, opublikowała swój coroczny raport. Można w nim znaleźć ciekawe informacje na temat Pokolenia Z. Okazuje się, że osoby z tej grupy - najczęściej przyjmuje się, że urodzone pomiędzy 1995 a 2012 rokiem - zaczęły częściej wybierać duży ekran. Według danych frekwencja w kinach pokolenia Z wzrosła o 25% w 2025 roku. To największy skok spośród wszystkich grup demograficznych.

Widzowie z pokolenia Z odnotowali średnio 6,1 wizyt w kinie rocznie. Z czego 41% tej grupy demograficznej chodziło do kina sześć lub więcej razy w ciągu roku. Co ciekawe, według badania Cinema United były dwa gatunki, które szczególnie upodobało sobie Pokolenie Z: adaptacje gier wideo (Minecraft: Film) i anime (Chainsaw Man). To na pewno napawa optymizmem, jeśli chodzi o przyszłość kin. Wygląda bowiem na to, że młodsi odbiorcy wcale nie przerzucili się całkowicie na streaming i wciąż chcą oglądać produkcje na dużym ekranie. W dodatku takie serwisy jak Letterboxd również zachęcają ich do angażowania się w oglądanie filmów i dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi.

Co ciekawego jeszcze można znaleźć w raporcie Cinema United? Podsumowując dane z 2025 roku: