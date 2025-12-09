fot. materiały prasowe

Steven Seagal przez ostatnie 20 lat kręcił kilka filmów rocznie, które wychodziły najpierw na DVD, potem w streamingu. Tanio, szybko i z fatalnymi recenzjami. Ostatnim jego filmem była taka właśnie produkcja z 2019 roku, a potem zrobił sobie przerwę na rzeczy, które były dość kontrowersyjnie odebrane przez fanów kina. Niebawem powraca w filmie Order of the Dragon, a chorwacki reżyser Vjekoslav Katusin, który ma na razie tylko kilka tytułów na koncie, opublikował pierwsze zdjęcia.

Order of the Dragon - zdjęcia

Główną rolę zagrał właśnie Steven Seagal, który w latach 90. był jedną z największych gwiazd kina akcji.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Vjekoslav Katusin (@vjekoslavkatusin)

Order of the Dragon - opis fabuły

John Rien i Chang Lee to dwaj zawodowi zabójcy na zlecenie, których ostatnia misja była nieudana, a Lee doznał poważnej kontuzji. Ich szef, Henry Wyatt, daje Johnowi ostatnią szansę wyeliminowania Masona Rykera (Steven Seagal), ostatniego członka i przywódcę organizacji Zakon Smoka. Wyrusza do Belgradu w Serbii, gdzie Ryker się ukrywa. Szybko spotyka różne zagrożenia, które zmuszają go do zadania pytania: czy jego szef mówił prawdę o Rykerze.

Jak to w takich filmach bywa, nieufny szef wysyła dodatkową grupę, która ma zabić nie tylko Rykera, ale również Johna. Przypomnijmy, że choć w latach 90. szybko osiągnął popularność, Steven Seagal równie szybko stracił status gwiazdy z pierwszej ligi. Mniej więcej od 1998 roku jego filmy przestały mieć emisję kinową, jakość jego hitów i były wydawane na rynku domowym, a potem w streamingu.

Kontrowersje towarzyszą Seagalowi od dekad. Oskarżenia o napaść ze strony kobiet oraz inne oskarżenia od aktorów i kaskaderów związane z jego złym zachowaniem na planie. Potem jednak aktywność polityczna aktora przysporzyła mu więcej niechęci ze strony widzów: jest blisko związany z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem oraz popierał inwazję Rosji na Ukrainę.

Katusin ujawnia, że Order of the Dragon może być powrotem Seagala do jakości filmu, za którą ludzie go polubili. Reżyser obiecuje, że uchwycił styl akcyjniaków z lat 80. i 90., wraz z klimatem, charakterem i wizualnym podejściem.

Order of the Dragon - premiera w streamingu w 2026 roku.