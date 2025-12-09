Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kontrowersyjny Steven Seagal wraca po 6 latach. Są pierwsze zdjęcia z nowego filmu

Steven Seagal wraca po 6 latach przerwy do aktorstwa. Nakręcił nowy film akcji w Serbii, a do sieci trafiły pierwsze zdjęcia. Czy może to być też powrót do formy? Reżyser wiele obiecuje, ale entuzjazmu nie da się znaleźć w sieci.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Steven Seagal fot. materiały prasowe
Reklama

Steven Seagal przez ostatnie 20 lat kręcił kilka filmów rocznie, które wychodziły najpierw na DVD, potem w streamingu. Tanio, szybko i z fatalnymi recenzjami. Ostatnim jego filmem była taka właśnie produkcja z 2019 roku, a potem zrobił sobie przerwę na rzeczy, które były dość kontrowersyjnie odebrane przez fanów kina. Niebawem powraca w filmie Order of the Dragon, a chorwacki reżyser Vjekoslav Katusin, który ma na razie tylko kilka tytułów na koncie, opublikował pierwsze zdjęcia.

Order of the Dragon - zdjęcia

Główną rolę zagrał właśnie Steven Seagal, który w latach 90. był jedną z największych gwiazd kina akcji.

 

Order of the Dragon - opis fabuły

John Rien i Chang Lee to dwaj zawodowi zabójcy na zlecenie, których ostatnia misja była nieudana, a Lee doznał poważnej kontuzji. Ich szef, Henry Wyatt, daje Johnowi ostatnią szansę wyeliminowania Masona Rykera (Steven Seagal), ostatniego członka i przywódcę organizacji Zakon Smoka. Wyrusza do Belgradu w Serbii, gdzie Ryker się ukrywa. Szybko spotyka różne zagrożenia, które zmuszają go do zadania pytania: czy jego szef mówił prawdę o Rykerze.

Jak to w takich filmach bywa, nieufny szef wysyła dodatkową grupę, która ma zabić nie tylko Rykera, ale również Johna. Przypomnijmy, że choć w latach 90. szybko osiągnął popularność, Steven Seagal równie szybko stracił status gwiazdy z pierwszej ligi. Mniej więcej od 1998 roku jego filmy przestały mieć emisję kinową, jakość jego hitów i były wydawane na rynku domowym, a potem w streamingu.

Kontrowersje towarzyszą Seagalowi od dekad. Oskarżenia o napaść ze strony kobiet oraz inne oskarżenia od aktorów i kaskaderów związane z jego złym zachowaniem na planie. Potem jednak aktywność polityczna aktora przysporzyła mu więcej niechęci ze strony widzów: jest blisko związany z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem oraz popierał inwazję Rosji na Ukrainę.

Katusin ujawnia, że Order of the Dragon może być powrotem Seagala do jakości filmu, za którą ludzie go polubili. Reżyser obiecuje, że uchwycił styl akcyjniaków z lat 80. i 90., wraz z klimatem, charakterem i wizualnym podejściem.

Order of the Dragon - premiera w streamingu w 2026 roku.

Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-

Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce. Fani Marvela zostaną uspokojeni

2 The Boys: Trigger Warning
-

Nadciąga pierwsza gra w uniwersum The Boys. W Trigger Warning zmierzycie się z Homelanderem!

3 Spartakus: House of Ashur
-

Spartakus: Dom Ashura - oceny są masowo zaniżane. Twórca odpowiada na atak hejterów

4 Donald Trump
-

Netflix będzie "częścią biznesu" kinowego. Kraje Bliskiego Wschodu i zięć Trumpa finansują Paramount

5 Judi Dench
-

Harvey Weinstein "odsiedział już swoje" zdaniem Judi Dench. Ma też kontakt ze Spaceyem

6 The Expanse - scena z serialu
-

Ten serial uchodzi za arcydzieło science fiction. Teraz zachwyca się nim słynny astrofizyk

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e236

Moda na sukces

s08e08

FBI

s28e16

The Voice

s42e324

Ridiculousness

s42e325

Ridiculousness

s42e319

Ridiculousness

s42e320

Ridiculousness

s42e321

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Felicity Huffman
Felicity Huffman

ur. 1962, kończy 63 lat

John Malkovich
John Malkovich

ur. 1953, kończy 72 lat

Judi Dench
Judi Dench

ur. 1934, kończy 91 lat

Simon Helberg
Simon Helberg

ur. 1980, kończy 45 lat

Zoryana Marchenko
Zoryana Marchenko

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

9

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

10

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV