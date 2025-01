Powstanie kontynuacja serialu Millerowie? Scenariusz już czeka

Materiały prasowe

Millerowie to serial z 2013 roku w reżyserii Rawsona Marshalla Thurbera i między innymi z Jennifer Aniston w roli głównej. Serial doczekał się dwóch sezonów i 34 odcinków, po których jego czas dobiegł końca. Producent Tucker Tooley zdradził jednak w rozmowie z Brandonem Davisem, że scenariusz do kontynuacji został już napisany:

Mamy napisaną świetną kontynuację do Millerów. W tej chwili czeka na półce w siedzibie Warner Bros. Ciągle do nich dzwonię i mówię: "Ludzie, dawajcie, zróbmy to!"

Millerowie - opis fabuły

Doświadczony dealer tworzy fałszywą rodzinę w ramach planu przetransportowania ogromnej ilości trawki z Meksyku do USA.

