Lalka - zdjęcia i data premiery polskiej superprodukcji. Zobacz, jak wygląda film!

Gigant Films i Kino Świat oficjalnie ogłosili, kiedy będzie premiera filmu Lalka opartego na książce Bolesława Prusa pod tym samym tytułem. Polska superprodukcja w gwiazdorskiej obsadzie pojawi się na ekranach 30 września 2026 roku. Tym samym tytuł otworzy jesienny sezon filmowy w Polsce!

Lalka - zdjęcia z kinowego filmu

Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego

Lalka - co wiemy o filmie?

Producent Radosław Drabik zapowiada, że Lalka będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i zaoferuje widzom najlepsze filmowe doświadczenie.

- Po kilku dekadach Lalka wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami. Każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego - mówi reżyser filmu Maciej Kawalski.

Lalka - obsada filmu

W rolach głównych zobaczymy tak wybitnych aktorów jak:

Marcin Dorociński – Stanisław Wokulski

Kamila Urzędowska – Izabela Łęcka

Marek Kondrat – Ignacy Rzecki

Andrzej Seweryn – Tomasz Łęcki

Maria Dębska – Kazimiera Wąsowska

Mateusz Damięcki – Starski

Krystyna Janda

Maja Komorowska

Agata Kulesza

Karolina Gruszka

Borys Szyc

Maja Ostaszewska

Cezary Żak

Filip Pławiak

Dawid Ogrodnik

Maciej Musiałowski

Kino Świat zapowiada, że to nie koniec obsadowych ogłoszeń i kolejne nazwiska poznamy wkrótce.

Przypomnijmy, że Netflix robi również serial oparty na Lalce Bolesława Prusa. Konkurencyjna produkcja również pojawi się na ekranach w 2026 roku. Zobaczcie porównanie projektów: