Lalka - zdjęcia i data premiery polskiej superprodukcji. Zobacz, jak wygląda film!

Gigant Films i Kino Świat oficjalnie ogłosili, kiedy będzie premiera filmu Lalka opartego na książce Bolesława Prusa pod tym samym tytułem. Polska superprodukcja w gwiazdorskiej obsadzie pojawi się na ekranach 30 września 2026 roku. Tym samym tytuł otworzy jesienny sezon filmowy w Polsce!
Lalka - zdjęcia z kinowego filmu
Lalka - co wiemy o filmie?
Producent Radosław Drabik zapowiada, że Lalka będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i zaoferuje widzom najlepsze filmowe doświadczenie.
Lalka - obsada filmu
W rolach głównych zobaczymy tak wybitnych aktorów jak:
- Marcin Dorociński – Stanisław Wokulski
- Kamila Urzędowska – Izabela Łęcka
- Marek Kondrat – Ignacy Rzecki
- Andrzej Seweryn – Tomasz Łęcki
- Maria Dębska – Kazimiera Wąsowska
- Mateusz Damięcki – Starski
- Krystyna Janda
- Maja Komorowska
- Agata Kulesza
- Karolina Gruszka
- Borys Szyc
- Maja Ostaszewska
- Cezary Żak
- Filip Pławiak
- Dawid Ogrodnik
- Maciej Musiałowski
Kino Świat zapowiada, że to nie koniec obsadowych ogłoszeń i kolejne nazwiska poznamy wkrótce.
Przypomnijmy, że Netflix robi również serial oparty na Lalce Bolesława Prusa. Konkurencyjna produkcja również pojawi się na ekranach w 2026 roku. Zobaczcie porównanie projektów:
Źródło: Kino Świat