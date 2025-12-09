Reklama
Lalka - zdjęcia i data premiery polskiej superprodukcji. Zobacz, jak wygląda film!

Lalka to prawdopodobnie najbardziej oczekiwany polski film 2026 roku. Oficjalnie Gigant Films oraz Kino Świat rozpoczynają promocję od pierwszych zdjęć oraz zapowiedzi daty premiery w kinach w całej Polsce. Czego mamy oczekiwać?
Adam Siennica
Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego fot. Gigant Films
Gigant Films i Kino Świat oficjalnie ogłosili, kiedy będzie premiera filmu Lalka opartego na książce Bolesława Prusa pod tym samym tytułem. Polska superprodukcja w gwiazdorskiej obsadzie pojawi się na ekranach 30 września 2026 roku. Tym samym tytuł otworzy jesienny sezon filmowy w Polsce!

Lalka - zdjęcia z kinowego filmu

Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego

Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego
fot. Gigant Films
Lalka - co wiemy o filmie?

Producent Radosław Drabik zapowiada, że Lalka będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i zaoferuje widzom najlepsze filmowe doświadczenie.

- Po kilku dekadach Lalka wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami. Każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego -  mówi reżyser filmu Maciej Kawalski.

Lalka - obsada filmu

W rolach głównych zobaczymy tak wybitnych aktorów jak:

  • Marcin Dorociński – Stanisław Wokulski
  • Kamila Urzędowska – Izabela Łęcka
  • Marek Kondrat – Ignacy Rzecki
  • Andrzej Seweryn – Tomasz Łęcki
  • Maria Dębska – Kazimiera Wąsowska
  • Mateusz Damięcki – Starski
  • Krystyna Janda
  • Maja Komorowska
  • Agata Kulesza
  • Karolina Gruszka
  • Borys Szyc
  • Maja Ostaszewska
  • Cezary Żak
  • Filip Pławiak
  • Dawid Ogrodnik
  • Maciej Musiałowski

Kino Świat zapowiada, że to nie koniec obsadowych ogłoszeń i kolejne nazwiska poznamy wkrótce. 

Przypomnijmy, że Netflix robi również serial oparty na Lalce Bolesława Prusa. Konkurencyjna produkcja również pojawi się na ekranach w 2026 roku. Zobaczcie porównanie projektów:

Lalka - Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka (wersja Gigant Films)

Lalka - Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka (wersja Gigant Films)
Gigant Films
Źródło: Kino Świat

Lalka

