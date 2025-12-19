Reklama
Jaka jest rola Lobo w Supergirl? Będzie cameo głosowe popularnego aktora komediowego

Dwóch branżowych insiderów zdradziło kilka nowych ciekawych informacji na temat nadchodzącego filmu Supergirl. Po pokazie testowym możemy się dowiedzieć więcej o roli Lobo, Supermana i innych postaci. Kto zaliczy cameo głosowe?
jason momoa 
Supergirl lobo
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Kadr z komiksu z antybohaterem DC o imieniu Lobo fot. materiały prasowe
Pokazy testowe są zwykle źródłem wielu nowych informacji o danym filmie i nie inaczej jest w przypadku Supergirl. Z dotychczasowych doniesień można wywnioskować, iż reakcja publiczności na film była pozytywna, ale na pewno nie porywająca. Chwalono głównych aktorów, pomysł, ale oberwało się scenom walki, które były po prostu "okej", a także słabemu złoczyńcy w postaci Krema. Teraz dowiedzieliśmy się nowych szczegółów.

Daredevil: Odrodzenie - nowe zdjęcia z 2. sezonu. Oficjalny powrót Jessiki Jones!

Jeff Sneider, a zatem branżowy insider, poinformował w trakcie podcastu The Hot Mic, że w filmie faktycznie zobaczymy Supermana. Prawdopodobnie jednak nie będzie to scena w ramach bieżących wydarzeń, ale retrospekcja. Człowiek ze stali i Supergirl mają ze sobą rozmawiać z języku kryptońskim. A przynajmniej próbować rozmawiać, ponieważ Superman nie posługuje się nim biegle. Sneider stwierdził też, że Seth Rogen zaliczy cameo głosowe. Podejrzenia od razu padły na Krypto, ale potem insider wyklarował, że nie chodziło wcale o super-psa

Z kolei MyTimeToShineH informuje, że Lobo Jasona Momoy pełni "poboczną rolę" w filmie. Wcześniej wiedzieliśmy o dwóch scenach walki z jego udziałem, co zawiodło niektórych fanów tejże postaci i aktora. Antybohater jest kosmicznym łowcą nagród, który trafia na Supergirl. Jason Momoa jest rzekomo "nieprawdopodobny" w tej roli, a jego Lobo ostatecznie pomaga Dziewczynie ze stali w jej zadaniu.

Na te premiery MCU i DC fani czekają najbardziej w 2026 roku

5. Batman: Knightfall

To pierwsza część animowanej dylogii adaptującej jeden z najsłynniejszych komiksów o Mrocznym Rycerzu. Naturalnie znalazła się najniżej na liście, lecz na pewno znajdzie swoich fanów.

arrow-left
5. Batman: Knightfall
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

jason momoa 
Supergirl lobo
