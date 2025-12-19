UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Pokazy testowe są zwykle źródłem wielu nowych informacji o danym filmie i nie inaczej jest w przypadku Supergirl. Z dotychczasowych doniesień można wywnioskować, iż reakcja publiczności na film była pozytywna, ale na pewno nie porywająca. Chwalono głównych aktorów, pomysł, ale oberwało się scenom walki, które były po prostu "okej", a także słabemu złoczyńcy w postaci Krema. Teraz dowiedzieliśmy się nowych szczegółów.

Daredevil: Odrodzenie - nowe zdjęcia z 2. sezonu. Oficjalny powrót Jessiki Jones!

Jeff Sneider, a zatem branżowy insider, poinformował w trakcie podcastu The Hot Mic, że w filmie faktycznie zobaczymy Supermana. Prawdopodobnie jednak nie będzie to scena w ramach bieżących wydarzeń, ale retrospekcja. Człowiek ze stali i Supergirl mają ze sobą rozmawiać z języku kryptońskim. A przynajmniej próbować rozmawiać, ponieważ Superman nie posługuje się nim biegle. Sneider stwierdził też, że Seth Rogen zaliczy cameo głosowe. Podejrzenia od razu padły na Krypto, ale potem insider wyklarował, że nie chodziło wcale o super-psa.

Z kolei MyTimeToShineH informuje, że Lobo Jasona Momoy pełni "poboczną rolę" w filmie. Wcześniej wiedzieliśmy o dwóch scenach walki z jego udziałem, co zawiodło niektórych fanów tejże postaci i aktora. Antybohater jest kosmicznym łowcą nagród, który trafia na Supergirl. Jason Momoa jest rzekomo "nieprawdopodobny" w tej roli, a jego Lobo ostatecznie pomaga Dziewczynie ze stali w jej zadaniu.

Na te premiery MCU i DC fani czekają najbardziej w 2026 roku