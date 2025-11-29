Logo Marvela kluczowe dla całego uniwersum? Zaskakująca plotka
Znany scooper w serwisie X pokazał jedno z wielu otwarć dla filmu Marvela. Jego zdaniem sposób, w jaki Marvel Studios przedstawia swoje produkcje może mieć kluczowe znaczenie dla całego uniwersum.
O fabule kolejnych dwóch filmów o Avengers nie wiadomo zbyt wiele. Pojawia się mnóstwo plotek i teorii, ale oficjalnych informacji jest tyle, co kot napłakał. Wiadomo, że Dr. Doom będzie głównym przeciwnikiem na przestrzeni obu produkcji, a z pozostałych filmów i przecieków można wywnioskować, iż ważnym elementem fabuły będzie np. Franklin Richards, którego pokazano w Fantastycznej 4.
Nowy post od znanego scoopera sugeruje jednak, że poszlaka odnośnie tego, co będzie istotne, była od wielu lat pod nosem widowni.
Disney ma problem z She-Hulk. Czy nie zobaczymy jej w Avengers: Secret Wars?
Alex Perez z The Cosmic Circus opublikował w serwisie X post prezentujący... napisy początkowe do jednego z filmów Marvela. Chodzi o charakterystyczne logo Marvel Studios pojawiające się w akompaniamencie fanfar, które z projektu na projekt ulega drobnym zmianom. Okazuje się, że może mieć ono istotne znaczenie dla kolejnych projektów - najprawdopodobniej obu filmów o Avengers.
W serialu Mecenas She-Hulk otwarcie serialu miało spore znaczenie, ponieważ bohaterka wiedziała, że znajduje się w serialu, z którego ostatecznie wyszła po zburzeniu czwartej ściany i poznała robota K.E.V.I.N.A z charakterystyczną czapeczką Kevina Feige, szefa Marvel Studios. Możliwe zatem, że ten motyw w jakiś sposób powróci lub napisy początkowe będą miały inne znaczenie. Nie jest to absurdalne, ponieważ kolejne filmy o Avengers będą poruszać motyw multiwersum, a w tym wszystko jest możliwe. Jak sądzicie - co może oznaczać ten enigmatyczny wpis?
Źródło: comicbookmovie.com
