Marvel - nowy Najwyższy Mag ostatecznie zastąpi Doktora Strange'a. Są pierwsi faworyci

Marvel

To już oficjalne: począwszy od marca przyszłego roku uniwersum Marvela będzie miało nowego Najwyższego Maga. Postać o niewyjawionej jeszcze tożsamości zadebiutuje w serii (póki co nie podano nazwisk jej autorów), która ma nawiązywać do wydarzeń ukazanych we wciąż wydawanym na amerykańskim rynku cyklu The Death of Doctor Strange - przypomnijmy, że już w pierwszej odsłonie opowieści protagonista został zamordowany.

Wydawało się, że tytuł Najwyższego Maga przejmie młodsza wersja Doktora Strange'a, która nieoczekiwanie pojawiła się w finale premierowego zeszytu, jednak wszystko wskazuje na to, iż będzie to inna postać. Amerykańskie portale popkulturowe prześcigają się w typowaniach w kwestii obsady jednej z najważniejszych funkcji w świecie Marvela. Kto ma na to największe szanse? Spójrzcie sami (po faworytach znajdziecie zapowiedź przyszłorocznej serii):

Iljana Rasputin aka Magik – potężna mutantka i czarodziejka, obecnie dzierży tytuł Najwyższego Maga w wymiarze Limbo. W komiksach najczęściej łączona z Nowymi Mutantami; jej najbardziej charakterystyczną mocą jest umiejętność teleportacji (siebie i innych) przez siatkę czasoprzestrzeni za pomocą specjalnych „dysków”. Jej magiczne zdolności czerpią z kolei z potęgi zarówno czarnej, jak i białej magii.

Nie wiemy również, jaki los spotka samego Doktora Strange'a. Według jednej z popularnych w sieci teorii po wydarzeniach z The Death of Doctor Strange heros porzuci swój tytuł na dobre - warto zauważyć, że w podobny sposób zachował się niedawno Iron Fist, którego spuściznę przejmie inna postać.