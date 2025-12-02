Reżyserka Matrixa uderza w ideologię prawicy. Poszło o ruch "red pill"

Fot. Materiały prasowe

W filmie Matrix jest scena, w której główny bohater Neo ma do wyboru dwie pigułki: niebieską, która pozwoli mu wrócić do normalnego życia, albo czerwoną, która otworzy mu oczy na prawdziwy świat. Określenie „red pill” z czasem zyskało jednak zupełnie nowe znaczenie w kulturze. Część osób ze skrajnej prawicy zaczęła tak opisywać osoby, które „przebudziły się” i zaczęły wierzyć w konserwatywne poglądy. Przy czym „konserwatywne” w tym wypadku tak naprawdę oznaczają skrajne przekonania, szczególnie w sprawach relacji damsko-męskich. „Redpillowiec” nienawidzi feminizmu, wierzy w wyższość mężczyzny i z nieufnością patrzy na kobiety.

Matrix a ruch „red pill”

Lilly Wachowska po wielu wybuchach gniewu, wreszcie pogodziła się z faktem, że czerwona pigułka z Matrixa została zawłaszczona przez skrajne prawicowe środowiska. Twierdzi, że artysta musi się w pewnym momencie pożegnać ze swoim dziełem. Swoją drogą, idzie to w parze z pracą Śmierć autora Rolanda Barthesa, według której autor przestaje być autorytetem po publikacji swojego dzieła i to do czytelnika należy interpretacja. Wachowska nie szczędzi jednak przy okazji krytyki w stronę prawicy:

Musisz pożegnać się ze swoim dziełem. Ludzie będą je intepretować, jak chcą [...] Prawicowa ideologia zawłaszcza sobie absolutnie wszystko. Zawłaszczają sobie lewicowe poglądy i mutują je na potrzeby własnej propagandy, by ukryć prawdziwe przesłanie. To właśnie robi faszyzm... Bierze idee, które powszechnie są uznawane za pytania, badania lub truizmy dotyczące człowieczeństwa i życia, a potem przekształca je w coś innego, aby pozbawić ciężaru tego, co w rzeczywistości reprezentują.

