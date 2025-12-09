Reklama
Młody Sherlock Holmes od reżysera filmu z Robertem Downeyem Jr. Zobacz pierwsze zdjęcia!

Jaki był Sherlock Holmes w wieku 19 lat? Nowy serial Młody Sherlock od Guya Ritchiego odpowie na to pytanie, a pierwsze zdjęcia zaczynają budować zainteresowanie widzów czymś, co może być nietypowe i intrygujące.
Adam Siennica
Adam Siennica
young sherlock 
Young Sherlock (Młody Sherlock) fot. materiały prasowe
Platforma streamingowa Prime Video opublikowała pierwsze zdjęcia z nowego serialu Young Sherlock (Młody Sherlock), którego reżyserem jest Guy Ritchie. Filmowiec specjalizuje się w historiach gangsterskich, jak Przekręt czy Dżentelmeni, ale przede wszystkim to on wyreżyserował dwa kinowe filmy o Sherlocku Holmesie z Robertem Downeyem Jr.

Young Sherlock - zdjęcia

Young Sherlock (Młody Sherlock)

Young Sherlock (Młody Sherlock)
fot. materiały prasowe
Young Sherlock - co wiemy o serialu?

Projekt jest oparty na cyklu książkowym Młody Sherlock Holmes autorstwa Andy'ego Lane'a. Będzie to geneza tytułowego detektywa, więc zobaczymy, jak staje się tą kultową postacią, którą doskonale znamy z wielu historii. Na ekranie będzie zajmował się pierwszą w karierze zagadką kryminalną. Hero Fiennes-Tiffin gra tytułową rolę.

Guy Ritchie jest reżyserem serialu i producentem wykonawczym. Showrunnerem, czyli osobą podejmującą wszystkie decyzje, jest Matthew Parkhill (Deep State).

W obsadzie są również Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Max Irons oraz Colin Firth. Jest to pierwszy powrót Guya Ritchiego do Sherlocka Holmesa od czasu filmu Sherlock Holmes: Gra cieni z 2011 roku. Plotki i sugestie stworzenia kolejnego kinowego filmu krążą od lat, ale nigdy nic nie powstało.

Young Sherlock – premiera w Prime Video w 2026 roku.

Źródło: variety.com

Adam Siennica
Adam Siennica
young sherlock 
