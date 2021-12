Moon Knight - Gorge Clooney jednym z reżyserów serialu Disney+? Nowe doniesienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Moon Knight to jeden z kolejnych projektów serialowych szykowanych przez Marvel Studios i Disney+. Mimo, że już dawno zakończono zdjęcia do produkcji, być może udało się twórcom zachować jedną niespodziankę dla fanów. Okazuje się, że na planie produkcji mógł pracować George Clooney w roli reżysera jednego z odcinków.

Jakiś czas temu The Cosmic Circus odnalazło notkę informacyjną na stronie Marco Torresina, asystenta dyrektora artystycznego serialu. W najnowszej aktualizacji przy nazwisku reżysera serialu Moon Knight, zamieścił właśnie George'a Clooneya. O takiej możliwości informowano już w październiku, ale wszystkie te doniesienia należy na ten moment traktować jako plotki.

Moon Knight to alter ego Marca Spectora, byłego żołnierza, a obecnie najemnika. Bohater cierpi na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Po odnalezieniu pewnego, starożytnego posągu staje się on awatarem dla egipskiego boga Księżyca, Khonshu, który daje mu nadludzkie umiejętności. Spector wykorzystuje je do walki z kryminalistami. W obsadzie znajdują się Oscar Issac, Ethan Hawke, May Calamawy oraz Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.

Moon Knight - premiera serialu MCU w Disney+ w 2022 roku.