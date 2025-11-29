Przeczytaj w weekend
Mortal Kombat 2 - Quan Chi jednak pojawi się w filmie. Nowe zdjęcie z planu potwierdza!

Do sieci trafiło zdjęcie z filmu Mortal Kombat 2, które udostępnił sam producent Todd Garner. Widzimy ujęcie z planu, na którym pojawia się czarodziej Quan Chi, doskonale znany fanom gier. Wcześniej spekulowano, że jego postać mogła zostać wycięta z filmu.
Adam Siennica
Adam Siennica
mortal kombat 2 
Quan Chi (Damon Herriman) fot. WBIE
Producent Mortal Kombat 2, Todd Garner, jest aktywny na portalu społecznościowym X. Często rozmawia z fanami, komentuje i dzieli się ciekawostkami z planu. Z okazji Święta Dziękczynienia opublikował zdjęcie z planu Mortal Kombat 2, na którym widać potężnego Quan Chi, w którego wciela się Damon Herriman (Justified). Brak tej postaci w pierwszym teaserze zbudował spekulacje, że może go wycięto, ale to zdjęcie raczej potwierdza, że nadal jest w filmie i zobaczymy go w pełnym zwiastunie.

Mortal Kombat 2 - zdjęcie z planu

Z postacią Quan Chi związane były zapadające w pamięć i niesamowite fabularne momenty w grach, więc wprowadzenie go na ekrany sugeruje rozwój mitologii tego świata o ważny element.

Mortal Kombat 2 - co wiemy?

Mortal Kombat 2 ma w końcu wprowadzić na ekran to, na co czekali fani – kultowy turniej, którego zabrakło w pierwszej części. Za choreografię pojedynków odpowiadają Malay Kim (znany z pracy przy Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) oraz Michael Lehr (członek ekipy kaskaderów Johna Wicka). To zupełnie nowy zespół w porównaniu z poprzednim filmem.

Lewis Tan przyznał w mediach społecznościowych, że największym problemem scen walk w krytykowanej pierwszej odsłonie był montaż i potwierdził, że w sequelu pracuje już zupełnie inny montażysta. Jednocześnie wielu widzów i krytyków zgadza się, że sama choreografia walk w „jedynce” była przemyślana i solidna.

Mortal Kombat 2 - premiera w kinach 6 maja 2026 roku.

Adam Siennica
Adam Siennica
mortal kombat 2 
Powiązane filmy
2025
Mortal Kombat 2 Przygodowy
Powiązane osoby

