Pierwszy zwiastun filmu Mother Mary. Anne Hathaway jako gwiazda popu

fot. A24

Mother Mary to nowy thriller psychologiczny w reżyserii Davida Lowery'ego, twórcy świetnego Zielonego Rycerza. W rolach głównych zobaczymy w filmie Anne Hathaway i Michaelę Coel. Całość określana jest mianem "popowego psychozmysłowego thrillera".

Mother Mary - zwiastun

A24, które wyprodukowało ten film, opublikowało też pierwszy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej:

Mother Mary

Mother Mary - opis fabuły

Anne Hathaway wciela się w gwiazdę popu o pseudonimie "Mother Mary", która przeżywa kryzys egzystencjalny i postanawia anulować swoją trasę koncertową, żeby znaleźć Sam (Michaela Coel). To jej zaginiona przyjaciółka i designerka mody, która pomogła w stworzeniu "Mother Mary" od podstaw. Mary prosi Sam o zaprojektowanie nowej sukni, ale da się wyczuć, że ich relacja jest nadal nadszarpnięta. Nie pomaga to, że Sam pomagają dziwne osoby.

W obsadzie znajduje się: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Isaura Barbé-Brown, Alba Baptista, Sian Clifford oraz FKA Twigs.

Premiera filmu jest zaplanowana na wiosnę 2026 roku.