Nadchodzące gry science fiction, na które warto czekać. Od Star Wars po nowe dzieło twórców The Last of Us

fot. Naughty Dog

Science fiction jest gatunkiem, który od lat cieszy się ogromnym, niesłabnącym zainteresowaniem wśród miłośników popkultury i naszych Czytelników. Zapowiedzi gier osadzonych w futurystycznych światach czy na powierzchni odległych planet potrafią wywołać ekscytację nie mniejszą niż premiery kinowych blockbusterów. Nadchodzące miesiące i lata zapowiadają się pod tym względem wyjątkowo obiecująco — coś dla siebie znajdą zarówno fani kosmicznych strzelanek, strategii, jak i nastawionych na narrację przygód. Nie zabraknie również produkcji opartych na znanych i lubianych markach.

Najciekawsze gry science fiction zmierzające na PC i konsole

W poniższej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze nadchodzące gry science fiction, które trafią na PC i/lub konsole. Znajdziecie tam m.in. nie jeden, a dwa tytuły w świecie Star Wars, odświeżoną wersję klasyka sprzed lat oraz długo wyczekiwany powrót znanej serii strategii czasu rzeczywistego. To produkcje, na które zdecydowanie warto mieć oko!