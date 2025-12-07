Przeczytaj w weekend
Nadchodzące gry science fiction, na które warto czekać. Od Star Wars po nowe dzieło twórców The Last of Us

Nadchodzące miesiące i lata zapowiadają się ekscytująco dla fanów science fiction. W produkcji znajdują się nowe marki, jak i kolejne tytuły osadzone w kultowych uniwersach, jak Gwiezdne Wojny czy The Expanse. Sprawdźcie najciekawsze nadchodzące gry science fiction, na które warto mieć oko!
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  science fiction 
gry gry sci-fi sci-fi sci fi
Intergalactic: The Heretic Prophet fot. Naughty Dog
Science fiction jest gatunkiem, który od lat cieszy się ogromnym, niesłabnącym zainteresowaniem wśród miłośników popkultury i naszych Czytelników. Zapowiedzi gier osadzonych w futurystycznych światach czy na powierzchni odległych planet potrafią wywołać ekscytację nie mniejszą niż premiery kinowych blockbusterów. Nadchodzące miesiące i lata zapowiadają się pod tym względem wyjątkowo obiecująco — coś dla siebie znajdą zarówno fani kosmicznych strzelanek, strategii, jak i nastawionych na narrację przygód. Nie zabraknie również produkcji opartych na znanych i lubianych markach.

Najciekawsze gry science fiction zmierzające na PC i konsole

W poniższej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze nadchodzące gry science fiction, które trafią na PC i/lub konsole. Znajdziecie tam m.in. nie jeden, a dwa tytuły w świecie Star Wars, odświeżoną wersję klasyka sprzed lat oraz długo wyczekiwany powrót znanej serii strategii czasu rzeczywistego. To produkcje, na które zdecydowanie warto mieć oko!

Metroid Prime 4: Beyond - premiera 4 grudnia 2025 roku

Metroid Prime 4: Beyond - premiera 4 grudnia 2025 roku
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  science fiction 
gry gry sci-fi sci-fi sci fi
