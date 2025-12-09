fot. Warner Bros. Pictures

Wielkimi krokami nadchodzi czas podsumowania ostatnich dwunastu miesięcy w kinie. Dokonało tego już IMDb, które wybrało dziesięć najpopularniejszych filmów, seriali oraz aktorów i aktorek z ostatnich dwunastu miesięcy. Tym razem z kolei przedstawimy Wam zestawienie najlepszych występów aktorskich z 2025 roku według prestiżowego Rolling Stone. Czy Wasi ulubieńcy znaleźli się na liście?

Najlepsze występy aktorskie 2025 roku wg Rolling Stone

Na pewno może zaskoczyć brak Timothy'ego Chalameta, który wydaje się jednym z faworytów do przyszłorocznego Oscara. Smakiem obszedł się również Dwayne Johnson, którego chwalono za występ w The Smashing Machine. Powody do zadowolenia ma za to Warner Bros. Pictures - aż cztery występy aktorskie wymienione na liście znalazły się w filmach spod ich produkcji.

Na liście nie znalazł się żaden film superbohaterski z tego roku. Są za to wielkie hity z ostatnich dwunastu miesięcy, które przebiły się do mainstreamu i zarobiły naprawdę duże pieniądze w globalnym box office. Zgadniecie, o które produkcje chodzi? Zgadzacie się z wyborami Rolling Stone, a może uważacie, że kogoś pominięto lub niepotrzebnie wywyższono w tym zestawieniu? Podzielcie się opiniami w komentarzach.