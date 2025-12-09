Reklama
Najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku wg IMDb. Aż 7 produkcji Netflixa na liście

Serwis Collider we współpracy z portalem IMDb.com opublikował zestawienie dziesięciu najpopularniejszych filmów oraz seriali w 2025 roku. Pod uwagę wzięto ilość wyszukiwań danej produkcji oraz ocen. Jest też zestawienie najpopularniejszych aktorów i aktorek.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
filmy najpopularniejsze seriale
1. Superman fot. DC Studios
2025 rok zbliża się ku końcowi. Nadszedł czas podsumowań i takiego też dokonał portal IMDb wraz z Colliderem. IMDb.com to jedna z największych wyszukiwarek filmów, seriali, aktorów i informacji z Hollywood na świecie. Rocznie odwiedza ją około 250 milionów użytkowników. Jak co roku zorganizowano podsumowanie dziesięciu najpopularniejszych filmów, seriali, a także aktorów i aktorek w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 

Filmy, seriale i uniwersa, które Netflix może przejąć od Warner Bros. Oto szczegółowa lista

Na liście najpopularniejszych filmów w czołówce znalazło się wiele produkcji oryginalnych. Można też zauważyć jedynie dwie produkcje superbohaterskie, choć jedna z nich znalazła się na samym podium. Za sukces należy uznać pojawienie się Jednej bitwy po drugiej oraz Frankensteina - oba te filmy premiery miało stosunkowo późno w tym roku, a jednak były często wyszukiwane przez użytkowników i oceniane.

Z kolei aż siedem seriali na liście to kontynuacje poprzednich sezonów. Aż połowę zestawienia zajęły produkcje Netflixa. Dwie z nich to dzieła HBO i po jednej od Disney+, Paramount+ oraz Apple TV.

Opublikowano też wspólne zestawienie najpopularniejszych aktorów i aktorek. Oto oni:

  1. Isabela Merced
  2. Aimee Lou Wood
  3. Matthew Goode
  4. Tom Cruise
  5. Sydney Sweeney
  6. Britt Lower
  7. Sydney Chandler
  8. Walton Goggins
  9. David Corenswet
  10. Vanessa Kirby

Najpopularniejsze filmy 2025 roku wg IMDb

10. F1

10. F1
10. F1
fot. Apple TV
arrow-right

Najpopularniejsze seriale 2025 roku wg IMdb

10. Czarne lustro

arrow-left
10. Czarne lustro
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: collider.com/imdb.com

