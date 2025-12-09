fot. DC Studios

Reklama

2025 rok zbliża się ku końcowi. Nadszedł czas podsumowań i takiego też dokonał portal IMDb wraz z Colliderem. IMDb.com to jedna z największych wyszukiwarek filmów, seriali, aktorów i informacji z Hollywood na świecie. Rocznie odwiedza ją około 250 milionów użytkowników. Jak co roku zorganizowano podsumowanie dziesięciu najpopularniejszych filmów, seriali, a także aktorów i aktorek w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Filmy, seriale i uniwersa, które Netflix może przejąć od Warner Bros. Oto szczegółowa lista

Na liście najpopularniejszych filmów w czołówce znalazło się wiele produkcji oryginalnych. Można też zauważyć jedynie dwie produkcje superbohaterskie, choć jedna z nich znalazła się na samym podium. Za sukces należy uznać pojawienie się Jednej bitwy po drugiej oraz Frankensteina - oba te filmy premiery miało stosunkowo późno w tym roku, a jednak były często wyszukiwane przez użytkowników i oceniane.

Z kolei aż siedem seriali na liście to kontynuacje poprzednich sezonów. Aż połowę zestawienia zajęły produkcje Netflixa. Dwie z nich to dzieła HBO i po jednej od Disney+, Paramount+ oraz Apple TV.

Opublikowano też wspólne zestawienie najpopularniejszych aktorów i aktorek. Oto oni:

Najpopularniejsze filmy 2025 roku wg IMDb

10. F1 Zobacz więcej Reklama

Najpopularniejsze seriale 2025 roku wg IMdb