2025 rok zbliża się ku końcowi. Nadszedł czas podsumowań i takiego też dokonał portal IMDb wraz z Colliderem. IMDb.com to jedna z największych wyszukiwarek filmów, seriali, aktorów i informacji z Hollywood na świecie. Rocznie odwiedza ją około 250 milionów użytkowników. Jak co roku zorganizowano podsumowanie dziesięciu najpopularniejszych filmów, seriali, a także aktorów i aktorek w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Filmy, seriale i uniwersa, które Netflix może przejąć od Warner Bros. Oto szczegółowa lista
Na liście najpopularniejszych filmów w czołówce znalazło się wiele produkcji oryginalnych. Można też zauważyć jedynie dwie produkcje superbohaterskie, choć jedna z nich znalazła się na samym podium. Za sukces należy uznać pojawienie się Jednej bitwy po drugiej oraz Frankensteina - oba te filmy premiery miało stosunkowo późno w tym roku, a jednak były często wyszukiwane przez użytkowników i oceniane.
Z kolei aż siedem seriali na liście to kontynuacje poprzednich sezonów. Aż połowę zestawienia zajęły produkcje Netflixa. Dwie z nich to dzieła HBO i po jednej od Disney+, Paramount+ oraz Apple TV.
Opublikowano też wspólne zestawienie najpopularniejszych aktorów i aktorek. Oto oni:
- Isabela Merced
- Aimee Lou Wood
- Matthew Goode
- Tom Cruise
- Sydney Sweeney
- Britt Lower
- Sydney Chandler
- Walton Goggins
- David Corenswet
- Vanessa Kirby
Najpopularniejsze filmy 2025 roku wg IMDb
Najpopularniejsze seriale 2025 roku wg IMdb
Źródło: collider.com/imdb.com