Najpopularniejsze seriale i programy amerykańskiej telewizji 1984-2019. Pełno zaskoczeń

Naprawdę sporą popularnością zarówno wśród naszych użytkowników, jak i w innych rejonach sieci cieszą się w ostatnich tygodniach wszelkie zestawienia, które mają pokazać najlepsze bądź najpopularniejsze filmy i seriale ostatniej dekady czy uwzględniające inne cezury czasowe. Postanowiliśmy raz jeszcze wpisać się w ten trend i tym razem pokazać Wam, które programy i seriale były w amerykańskiej telewizji najpopularniejsze w latach 1984-2019.

Firma Nielsen Media Research rok w rok prezentuje bowiem dane na temat uśrednionej oglądalności ogólnopaństwowych stacji w USA, uwzględniając sezony rozpoczynające się we wrześniu danego roku (do roku 1973 miesiącem początkowym był październik), a kończące się w maju (do 1995 roku w kwietniu) roku następnego. Patrząc na strukturę wiekową naszych czytelników, za rok początkowy postanowiliśmy przyjąć 1984, w którym w amerykańskiej telewizji królowały takie produkcje jak Dynastia, Dallas, The Cosby Show i Zdrówko - z nimi polscy widzowie mogli zapoznać się w latach 90.

Tak prezentuje się lista najpopularniejszych programów i seriali w ogólnopaństwowej telewizji USA sezon po sezonie:

Sezon 1984/1985 - Dynastia; średnia oglądalność - 25 mln

Dla porównania - pod koniec zeszłego roku na youtube'owym kanale Data is Beautiful pojawiło się wideo, które przedstawia najpopularniejsze seriale telewizyjne w latach 1986-2019. Wyniki znacząco różnią się od powyższego zestawienia; zostały w nim bowiem uwzględnione dane globalne na temat telewizji kablowych i platform streamingowych, zawierające także liczbę pobranych pirackich kopii.