Netflix będzie "częścią biznesu" kinowego. Kraje Bliskiego Wschodu i zięć Trumpa finansują Paramount

Kwestia przejęcia Warner Bros. przez Netflixa jest nadal otwarta i prawdopodobnie minie sporo czasu do pełnej finalizacji, pomimo wstępnych ogłoszeń opublikowanych przez streamingowego giganta. Jeszcze wiele rzeczy może pójść nie po myśli Netflixa. Ted Sarandos myśli jednak przyszłościowo i pozytywnie ocenia całą operację i jej przebieg.

Netflix, Paramount i Warner Bros. - nowe informacje

Oto najnowsze doniesienia w sprawie przejęcia Warner Bros. przez Netflixa. Przypomnijmy, że 8 grudnia 2025 roku Paramount zdecydował się na próbę wrogiego przejęcia operacji, zwracając się bezpośrednio do akcjonariuszy Warnera z pominięciem zarządu i oferując ponad 100 miliardów dolarów za całe przedsiębiorstwo w samej gotówce.

Ted Sarandos jest przekonany o tym, iż cała operacja zostanie pomyślnie sfinalizowana dla Netflixa : "[Próba wrogiego przejęcia przez Paramount] była do przewidzenia. Nasza umowa jest zawiązana, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Uważamy, że jest świetna dla naszych akcjonariuszy i konsumentów. To doskonała okazja na tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy w naszej branży. Jesteśmy przekonani, że doprowadzimy operację do końca".

Netflix przekonuje, że Warner Bros. TV nadal będzie mogło sprzedawać swoje seriale do konkurencyjnych platform streamingowych i kablówki.

. Wiele osób obawia się, że Netflix zrujnuje świat kina i doprowadzi do upadku wielu z nich. Ted Sarandos rozwiewa wątpliwości i twierdzi, że produkcje Warner Bros. nadal będą dystrybuowane na wielkim ekranie : "Przejęliśmy biznes, w którym dotychczas nas nie było. [...] Będziemy zaangażowani, aby wypuszczać te filmy tak samo, jak oni to robili do tej pory. [...] To trzy duże biznesy i chcemy, żeby w większości funkcjonowały tak, jak dotychczas. W przeszłości dużo rozmawialiśmy o wejściu na rynek kinowy. Kiedy ta umowa zostanie sfinalizowana, dokładnie tak się stanie. Będziemy częścią tego biznesu".

Deadline informuje, iż próba wrogiego przejęcia Warner Bros. przez Paramount była finansowana przez m.in. Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej, L'imad Holding Company PJSC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Qatar Investment Authority z Kataru, a także Affinity Partners, na czele którego stoi Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Całkowite finansowanie gotówkowe od podmiotów stowarzyszonych i partnerów wyniosło 40.7 miliarda dolarów.

Chiński Tencent wycofał się z dalszych negocjacji.

Akcjonariusze Warner Bros. rozpatrzą ofertę od Paramount, ale zarząd jest przekonany, co do propozycji Netflixa.

O operację zapytano również Donalda Trumpa, którego administracja ma dobre stosunki z Paramount:

Nie wiem o tym wystarczająco dużo. Znam te przedsiębiorstwa i wiem, co robią, ale musiałbym sprawdzić, jaki mają wpływ procentowy na rynek. Nie nazwałbym żadnego z nich moimi przyjaciółmi. Chcę zrobić to, co jest słuszne. To bardzo ważne.