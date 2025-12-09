Netflix będzie "częścią biznesu" kinowego. Kraje Bliskiego Wschodu i zięć Trumpa finansują Paramount

Kwestia przejęcia Warner Bros. przez Netflixa jest nadal otwarta i prawdopodobnie minie sporo czasu do pełnej finalizacji, pomimo wstępnych ogłoszeń opublikowanych przez streamingowego giganta. Jeszcze wiele rzeczy może pójść nie po myśli Netflixa. Ted Sarandos myśli jednak przyszłościowo i pozytywnie ocenia całą operację i jej przebieg.
Netflix, Paramount i Warner Bros. - nowe informacje
Oto najnowsze doniesienia w sprawie przejęcia Warner Bros. przez Netflixa. Przypomnijmy, że 8 grudnia 2025 roku Paramount zdecydował się na próbę wrogiego przejęcia operacji, zwracając się bezpośrednio do akcjonariuszy Warnera z pominięciem zarządu i oferując ponad 100 miliardów dolarów za całe przedsiębiorstwo w samej gotówce.
- Ted Sarandos jest przekonany o tym, iż cała operacja zostanie pomyślnie sfinalizowana dla Netflixa: "[Próba wrogiego przejęcia przez Paramount] była do przewidzenia. Nasza umowa jest zawiązana, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Uważamy, że jest świetna dla naszych akcjonariuszy i konsumentów. To doskonała okazja na tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy w naszej branży. Jesteśmy przekonani, że doprowadzimy operację do końca".
- Netflix przekonuje, że Warner Bros. TV nadal będzie mogło sprzedawać swoje seriale do konkurencyjnych platform streamingowych i kablówki.
- Wiele osób obawia się, że Netflix zrujnuje świat kina i doprowadzi do upadku wielu z nich. Ted Sarandos rozwiewa wątpliwości i twierdzi, że produkcje Warner Bros. nadal będą dystrybuowane na wielkim ekranie: "Przejęliśmy biznes, w którym dotychczas nas nie było. [...] Będziemy zaangażowani, aby wypuszczać te filmy tak samo, jak oni to robili do tej pory. [...] To trzy duże biznesy i chcemy, żeby w większości funkcjonowały tak, jak dotychczas. W przeszłości dużo rozmawialiśmy o wejściu na rynek kinowy. Kiedy ta umowa zostanie sfinalizowana, dokładnie tak się stanie. Będziemy częścią tego biznesu".
- Deadline informuje, iż próba wrogiego przejęcia Warner Bros. przez Paramount była finansowana przez m.in. Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej, L’imad Holding Company PJSC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Qatar Investment Authority z Kataru, a także Affinity Partners, na czele którego stoi Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Całkowite finansowanie gotówkowe od podmiotów stowarzyszonych i partnerów wyniosło 40.7 miliarda dolarów.
- Chiński Tencent wycofał się z dalszych negocjacji.
- Akcjonariusze Warner Bros. rozpatrzą ofertę od Paramount, ale zarząd jest przekonany, co do propozycji Netflixa.
O operację zapytano również Donalda Trumpa, którego administracja ma dobre stosunki z Paramount:
