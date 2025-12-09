Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Netflix będzie "częścią biznesu" kinowego. Kraje Bliskiego Wschodu i zięć Trumpa finansują Paramount

Zebraliśmy dla Was najciekawsze informacje w sprawie finalizacji umowy pomiędzy Netflixem a Warner Bros. Paramount nadal nie daje za wygraną, a Donald Trump komentuje ostatnie wydarzenia.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  donald trump 
netflix paramount Warner Bros.
Donald Trump The Australian
Reklama

Kwestia przejęcia Warner Bros. przez Netflixa jest nadal otwarta i prawdopodobnie minie sporo czasu do pełnej finalizacji, pomimo wstępnych ogłoszeń opublikowanych przez streamingowego giganta. Jeszcze wiele rzeczy może pójść nie po myśli Netflixa. Ted Sarandos myśli jednak przyszłościowo i pozytywnie ocenia całą operację i jej przebieg.

Netflix, Paramount i Warner Bros. - nowe informacje

Oto najnowsze doniesienia w sprawie przejęcia Warner Bros. przez Netflixa. Przypomnijmy, że 8 grudnia 2025 roku Paramount zdecydował się na próbę wrogiego przejęcia operacji, zwracając się bezpośrednio do akcjonariuszy Warnera z pominięciem zarządu i oferując ponad 100 miliardów dolarów za całe przedsiębiorstwo w samej gotówce.

  • Ted Sarandos jest przekonany o tym, iż cała operacja zostanie pomyślnie sfinalizowana dla Netflixa: "[Próba wrogiego przejęcia przez Paramount] była do przewidzenia. Nasza umowa jest zawiązana, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Uważamy, że jest świetna dla naszych akcjonariuszy i konsumentów. To doskonała okazja na tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy w naszej branży. Jesteśmy przekonani, że doprowadzimy operację do końca".
  • Netflix przekonuje, że Warner Bros. TV nadal będzie mogło sprzedawać swoje seriale do konkurencyjnych platform streamingowych i kablówki.
  • Wiele osób obawia się, że Netflix zrujnuje świat kina i doprowadzi do upadku wielu z nich. Ted Sarandos rozwiewa wątpliwości i twierdzi, że produkcje Warner Bros. nadal będą dystrybuowane na wielkim ekranie: "Przejęliśmy biznes, w którym dotychczas nas nie było. [...] Będziemy zaangażowani, aby wypuszczać te filmy tak samo, jak oni to robili do tej pory. [...] To trzy duże biznesy i chcemy, żeby w większości funkcjonowały tak, jak dotychczas. W przeszłości dużo rozmawialiśmy o wejściu na rynek kinowy. Kiedy ta umowa zostanie sfinalizowana, dokładnie tak się stanie. Będziemy częścią tego biznesu".
  • Deadline informuje, iż próba wrogiego przejęcia Warner Bros. przez Paramount była finansowana przez m.in. Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej, L’imad Holding Company PJSC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Qatar Investment Authority z Kataru, a także Affinity Partners, na czele którego stoi Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Całkowite finansowanie gotówkowe od podmiotów stowarzyszonych i partnerów wyniosło 40.7 miliarda dolarów.
  • Chiński Tencent wycofał się z dalszych negocjacji.
  • Akcjonariusze Warner Bros. rozpatrzą ofertę od Paramount, ale zarząd jest przekonany, co do propozycji Netflixa.

O operację zapytano również Donalda Trumpa, którego administracja ma dobre stosunki z Paramount:

Nie wiem o tym wystarczająco dużo. Znam te przedsiębiorstwa i wiem, co robią, ale musiałbym sprawdzić, jaki mają wpływ procentowy na rynek. Nie nazwałbym żadnego z nich moimi przyjaciółmi. Chcę zrobić to, co jest słuszne. To bardzo ważne.

Źródło: variety.com/deadline.com/X (@cspan)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  donald trump 
netflix paramount Warner Bros.
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-

Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce. Fani Marvela zostaną uspokojeni

2 The Boys: Trigger Warning
-

Nadciąga pierwsza gra w uniwersum The Boys. W Trigger Warning zmierzycie się z Homelanderem!

3 Spartakus: House of Ashur
-

Spartakus: Dom Ashura - oceny są masowo zaniżane. Twórca odpowiada na atak hejterów

4 Judi Dench
-

Harvey Weinstein "odsiedział już swoje" zdaniem Judi Dench. Ma też kontakt ze Spaceyem

5 The Expanse - scena z serialu
-

Ten serial uchodzi za arcydzieło science fiction. Teraz zachwyca się nim słynny astrofizyk

6 Ranczo
-

Uwielbiany serial Ranczo powróci! Ile powstanie odcinków?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e236

Moda na sukces

s08e08

FBI

s28e16

The Voice

s42e324

Ridiculousness

s42e325

Ridiculousness

s42e319

Ridiculousness

s42e320

Ridiculousness

s42e321

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Felicity Huffman
Felicity Huffman

ur. 1962, kończy 63 lat

John Malkovich
John Malkovich

ur. 1953, kończy 72 lat

Judi Dench
Judi Dench

ur. 1934, kończy 91 lat

Simon Helberg
Simon Helberg

ur. 1980, kończy 45 lat

Zoryana Marchenko
Zoryana Marchenko

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

9

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

10

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV