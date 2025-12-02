Reklama
Netflix ma prezent dla fanów polskiego stand-upu. Program popularnego komika bez cenzury

Już jutro, 3 grudnia, na platformie Netflix zadebiutuje najnowszy program najsłynniejszego polskiego standupera, Rafała Paczesia. Sam autor obiecuje, że jego występ zatytułowany ProkuraTOUR'a widzowie będą mogli zobaczyć bez cenzury. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Rafał Pacześ 
netflix Prokuratoura
Rafał Pacześ - kadr ze stand-upu ProkuraTOUR'a YouTube/Kino Helios Polska/Rafał Pacześ/ProkuraTOUR'a
Miłośnicy Rafała Paczesia i rodzimego stand-upu począwszy od 3 grudnia znajdą na platformie Netflix wyjątkowy prezent. W serwisie streamingowym zadebiutuje ProkuraTOUR'a, najnowszy program jednego z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszego polskiego komika. Sam jego twórca w poście na Instagramie zapowiedział wprost: cały występ nie będzie cenzurowany. 

Dwugodzinne show ma być zapisem trasy o tym samym tytule z 2025 roku, na której poszczególne odsłony bilety sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Wielu Polaków domagało się jej rozszerzenia, nie mogąc dostać się na występ na żywo. Odpowiedzią na ich potrzeby był specjalny program pokazywany wcześniej w kinach sieci Helios, który jutro trafi właśnie na Netflix. 

Wiemy już, że w stand-upie ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ weźmie na warsztat... całą rzeczywistość. Zastanowi się nad kondycją rodzimej komedii, naszego społeczeństwa, jak również nad swoją własną. Fani jego celnych i niezwykle dosadnych obserwacji mogą liczyć na bezkompromisowy humor i szereg kontrowersji. 

Źródło: Instagram

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

