Nicolas Cage odejdzie kiedyś na emeryturę? Aktor odpowiada

Źródło: DreamWorks

Nicolas Cage to aktor, który od kilkudziesięciu lat gra w Hollywood. Praktycznie co roku widzimy go w kilku filmach. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się czy aktor planuje w końcu przejść na emeryturę. Cage został zapytany o tę kwestię w rozmowie z Entertainment Weekly. Stwierdził, że w jego wieku należy interesować się tym, co się robi, ponieważ jeśli ty się tym nie interesujesz, to widz również nie zainteresuje się twoją pracą.

Cage zaznaczył, że z wiekiem jest coraz trudniej to osiągnąć i musi szukać nowych sposobów wyrażania siebie, nowych wyzwań. Powiedział, że kiedy skończy kolejne dwa filmy, które ma planach, zrobi sobie trochę wolnego, aby naładować baterie.

fot. materiały prasowe

Jednak Cage powiedział, że nie wybiera się na emeryturę, ponieważ jego praca w kinie jest dla niego jak anioł stróż. Stwierdził, że jest zdrowszy gdy pracuje i potrzebuje pozytywnego miejsca, w którym może wyrazić swoje życiowe doświadczenia, a takim jest plan filmowy.