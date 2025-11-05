Nikt tego nie chce będzie mieć trzeci sezon. Druga seria zadebiutowała 23 października i momentalnie stała się hitem, więc Netflix podjął szybko decyzję o zamówieniu kolejnych 10 odcinków. W związku z otwartym zakończeniem drugiej serii jest to bardzo dobra decyzja dla fanów hitu. Potwierdzono, że nowe odcinki pojawią się na ekranach w 2026 roku.
Nikt tego nie chce – recenzja 2. sezonu
Nikt tego nie chce to hit
Drugi sezon Nikt tego nie chce w pierwszych 11 dniach od premiery zanotował 18 mln wyświetleń. To dało serialowi pierwszą lokatę w globalnym zestawieniu najpopularniejszych seriali na Netflixie. Było tak przez dwa tygodnie z rzędu. Do tego serial znalazł się w TOP 10 najpopularniejszych tytułów w 82 krajach.
Wynik jest gorszy od pierwszego sezonu, który w analogicznym czasie zanotował 26,2 mln wyświetleń, ale to nadal bardzo dobry wynik dla serialu komediowego. Zwłaszcza po słabszych recenzjach nowych odcinków.
Komentarz twórczyni serialu Erin Foster:
Szczegóły fabuły trzeciego sezonu nie są znane.
