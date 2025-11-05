fot. Erin Simkin // Netflix

Nikt tego nie chce będzie mieć trzeci sezon. Druga seria zadebiutowała 23 października i momentalnie stała się hitem, więc Netflix podjął szybko decyzję o zamówieniu kolejnych 10 odcinków. W związku z otwartym zakończeniem drugiej serii jest to bardzo dobra decyzja dla fanów hitu. Potwierdzono, że nowe odcinki pojawią się na ekranach w 2026 roku.

Nikt tego nie chce to hit

Drugi sezon Nikt tego nie chce w pierwszych 11 dniach od premiery zanotował 18 mln wyświetleń. To dało serialowi pierwszą lokatę w globalnym zestawieniu najpopularniejszych seriali na Netflixie. Było tak przez dwa tygodnie z rzędu. Do tego serial znalazł się w TOP 10 najpopularniejszych tytułów w 82 krajach.

Wynik jest gorszy od pierwszego sezonu, który w analogicznym czasie zanotował 26,2 mln wyświetleń, ale to nadal bardzo dobry wynik dla serialu komediowego. Zwłaszcza po słabszych recenzjach nowych odcinków.

Komentarz twórczyni serialu Erin Foster:

- Nie mogłabym być bardziej podekscytowana szykowaniem się do trzeciego sezonu. To przywilej móc pisać o mojej ulubionej parze na taką skalę. Dopóki nie odciągnie mnie to od oglądania wieczorami reality TV, mogę to robić tak długo, jak będą chcieli.

Szczegóły fabuły trzeciego sezonu nie są znane.