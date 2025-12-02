Nowa Gomorra nadchodzi. Pełny zwiastun prequela kultowego serialu!

fot. materiały prasowe

Gomorra to najbardziej znany i największy włoski serial, który zdobył popularność w wielu krajach świata. Czy Gomorrah: The Origins powtórzy jego sukces? Po premierze teasera w listopadzie 2025 roku do sieci trafił pełny zwiastun, który odkrywa karty gangsterskiej produkcji.

Nowa Gomorra - zwiastun prequela

Gomorrah: The Origins - opis fabuły

Historia rozgrywa się w latach 70. Pietro Savastano to twardy chłopak z miasta, dorastający w najbiedniejszych rejonach Secondigliano. On i jego przyjaciele radzą sobie, jak mogą — przemierzają miasto na skuterach i dokonują drobnych kradzieży. Pietro ma jednak jedno wielkie marzenie: chce być jak Angelo “A Sirena”, lokalny „król” okolicy. Gdy udaje mu się wkraść w łaski młodego bossa, trafia w sam środek walki o władzę, która szybko zaczyna go przerastać. Wtedy rodzi się pytanie: czy brutalne, mroczne życie przestępcy to naprawdę jego droga, czy może uczucie do Immy będzie w stanie wyrwać go z tego świata?

Gomorrah: The Origins - co wiemy o serialu?

Głównym reżyserem serialu jest Marco D’Amore, którego fani Gomorry znają z roli Ciro Di Marzio z oryginalnej produkcji. Jest on również scenarzystą z duetem Leonardo Fasoli oraz Maddalena Ravagli, który również był w ekipie pierwowzoru.

Podczas prezentacji dla dziennikarzy twórcy zapowiedzieli, że pod kątem budowy klimatu i tonu opowieści ich główną inspiracją jest klasyk gangsterskiego gatunku Dawno temu w Ameryce w reżyserii Sergio Leone.

Nowy serial ma sześć odcinków. Premiera światowa Gomorrah - the Origins odbędzie się w styczniu 2026 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy trafi do Polski.