Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy Terminator - James Cameron ma już plan. Czy to jego następny film?

James Cameron podczas promocji filmu Avatar: Ogień i popiół został zapytany o prace nad nowym Terminatorem. Twórca franczyzy o zabójczych robotach z przyszłości osobiście zajmie się tym projektem ku uciesze fanów. Prace najwyraźniej trwają.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  terminator 7 
Terminator 2 fot. materiały prasowe
Reklama

Swego czasu James Cameron mówił, że pracuje nad pewnego rodzaju rebootem Terminatora. Po klapach filmów Terminator: Mroczne przeznaczenie oraz Terminator: Genisys trzeba kompletnie nowej wizji, by ożywić tę franczyzę. Potem Cameron mówił, że współczesna sztuczna inteligencja utrudnia wymyślenie dobrego pomysłu na film. Od tej wypowiedzi minęło sporo czasu i najwyraźniej coś się zmieniło, bo wiele wskazuje na to w nowej wypowiedzi, że Terminator może być następnym projektem reżysera.

Nowy Terminator - James Cameron o projekcie

W rozmowie ujawnił, że ma już zbiór notatek na papierze mający grubość prawie 8 centymetrów. Pokazał palcami dziennikarzowi tę grubość, więc dokładny rozmiar jest wyrażony na oko.

- Będę mieć trochę czasu na pisanie i wybranie mojego nowego projektu oraz kolejność, w jakiej będę je robić. Zajmę się tym, gdy skończymy promocję, więc za jakiś miesiąc. Mam już gruby stos notatek na temat tego, co chcę zrobić z nowym Terminatorem - od tego zawsze zaczynam wszystkie moje scenariusze. Wejdę w to głęboko jako scenarzysta.

Muszę to przyznać, to trudne. Sci-fi dogoniło rzeczywistość i jest obecnie przytłaczające. Żyjemy w świecie sci-fi. Dosłownie musimy radzić sobie z problemami, które w przeszłości istniały tylko w książkach i filmach z gatunku. Teraz naprawdę w tym żyjemy. Nigdy nie będę tak proroczy, jak byłem w 1984 roku wymyślając historię, bo obecnie nikt nie wie, co się wydarzy za rok czy dwa. Chcę jakoś uodpornić się na przyszłość, będąc jednak kilka lat do przodu.

Szczegóły nowej wizji Jamesa Camerona nie są znane. Przypomnijmy, że jako reżyser i scenarzysta pracował tylko przy pierwszych dwóch częściach.

Źródło: io9.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  terminator 7 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Stranger Things - sezon 5
-

Stranger Things - finał serialu będzie rekordowy. Ostatni odcinek trwa dłużej niż wiele filmów!

2 Mother Mary
-

Pierwszy zwiastun filmu Mother Mary. Anne Hathaway jako gwiazda popu

3 Tron: Ares - premiera kinowa odbędzie się 10 października 2025 roku
-

Tron: Ares już online. Gdzie obejrzeć film z Jaredem Leto?

4 Vega Brothers
-

Te postacie z Pulp Fiction i Wściekłych psów to bracia. Tarantino wreszcie zrobi o nich film?

5 The Smashing Machine
-

Smashing Machine - premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

6 Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro
-

Reżyser nie boi się krytykować AI. Frankenstein był „stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

5

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

7

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

8

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

9

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: Maciej zabrał głos po odejściu z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV