Nowy Terminator - James Cameron ma już plan. Czy to jego następny film?

fot. materiały prasowe

Swego czasu James Cameron mówił, że pracuje nad pewnego rodzaju rebootem Terminatora. Po klapach filmów Terminator: Mroczne przeznaczenie oraz Terminator: Genisys trzeba kompletnie nowej wizji, by ożywić tę franczyzę. Potem Cameron mówił, że współczesna sztuczna inteligencja utrudnia wymyślenie dobrego pomysłu na film. Od tej wypowiedzi minęło sporo czasu i najwyraźniej coś się zmieniło, bo wiele wskazuje na to w nowej wypowiedzi, że Terminator może być następnym projektem reżysera.

Nowy Terminator - James Cameron o projekcie

W rozmowie ujawnił, że ma już zbiór notatek na papierze mający grubość prawie 8 centymetrów. Pokazał palcami dziennikarzowi tę grubość, więc dokładny rozmiar jest wyrażony na oko.

- Będę mieć trochę czasu na pisanie i wybranie mojego nowego projektu oraz kolejność, w jakiej będę je robić. Zajmę się tym, gdy skończymy promocję, więc za jakiś miesiąc. Mam już gruby stos notatek na temat tego, co chcę zrobić z nowym Terminatorem - od tego zawsze zaczynam wszystkie moje scenariusze. Wejdę w to głęboko jako scenarzysta. Muszę to przyznać, to trudne. Sci-fi dogoniło rzeczywistość i jest obecnie przytłaczające. Żyjemy w świecie sci-fi. Dosłownie musimy radzić sobie z problemami, które w przeszłości istniały tylko w książkach i filmach z gatunku. Teraz naprawdę w tym żyjemy. Nigdy nie będę tak proroczy, jak byłem w 1984 roku wymyślając historię, bo obecnie nikt nie wie, co się wydarzy za rok czy dwa. Chcę jakoś uodpornić się na przyszłość, będąc jednak kilka lat do przodu.

Szczegóły nowej wizji Jamesa Camerona nie są znane. Przypomnijmy, że jako reżyser i scenarzysta pracował tylko przy pierwszych dwóch częściach.