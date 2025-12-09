Wielki powrót Lary Croft! Nowy Tomb Raider zostanie zaprezentowany na The Game Awards

fot. Crystal Dynamics

Prezentacja nowej gry z serii Tomb Raider ma odbyć się podczas gali The Game Awards, która tradycyjnie ma miejsce w grudniu. Chociaż szczegóły fabularne są trzymane w ścisłej tajemnicy, dotychczasowe informacje pozwalają nakreślić obraz tego, czego możemy się spodziewać po nadchodzącej produkcji.

Za wydanie gry odpowiada Amazon Games. Gigant technologiczny nawiązał współpracę ze studiem Crystal Dynamics, co sugeruje ogromny budżet produkcyjny i wsparcie marketingowe. Celem jest stworzenie największej i najbardziej rozbudowanej gry w historii marki. Nowy Tomb Raider porzuca autorski silnik Foundation Engine na rzecz Unreal Engine 5 od Epic Games.

Oczekiwania po zapowiedzi ujawnienia gry są ogromne. Najnowsza trylogia, która zamknęła się na odsłonie Shadow of the Tomb Raider w 2018 roku pokazała, że w tej marce jest potencjał, który sprawia, że może ona z powodzeniem konkurować z największymi hitami tego samego gatunku.