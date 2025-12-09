Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wielki powrót Lary Croft! Nowy Tomb Raider zostanie zaprezentowany na The Game Awards

Według najnowszych doniesień, kolejna odsłona przygód Lary Croft zostanie oficjalnie zapowiedziana podczas gali The Game Awards 2025.
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  the game awards 2025 
tomb raider TGA lara croft The Game Awards
Tomb Raider (Amazon) fot. Crystal Dynamics
Reklama

Prezentacja nowej gry z serii Tomb Raider ma odbyć się podczas gali The Game Awards, która tradycyjnie ma miejsce w grudniu. Chociaż szczegóły fabularne są trzymane w ścisłej tajemnicy, dotychczasowe informacje pozwalają nakreślić obraz tego, czego możemy się spodziewać po nadchodzącej produkcji.

Za wydanie gry odpowiada Amazon Games. Gigant technologiczny nawiązał współpracę ze studiem Crystal Dynamics, co sugeruje ogromny budżet produkcyjny i wsparcie marketingowe. Celem jest stworzenie największej i najbardziej rozbudowanej gry w historii marki. Nowy Tomb Raider porzuca autorski silnik Foundation Engine na rzecz Unreal Engine 5 od Epic Games.

Oczekiwania po zapowiedzi ujawnienia gry są ogromne. Najnowsza trylogia, która zamknęła się na odsłonie Shadow of the Tomb Raider w 2018 roku pokazała, że w tej marce jest potencjał, który sprawia, że może ona z powodzeniem konkurować z największymi hitami tego samego gatunku.

 

Źródło: X.com

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  the game awards 2025 
tomb raider TGA lara croft The Game Awards
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Tomb Raider 2013
-

Lara Croft niespodziewanie zawitała na Nintendo Switch. Tomb Raider z 2013 roku na nowych platformach

Tomb Raider: Definitive Edition jest już dostęne na konsolach Nintendo Switch i Nintendo Switch 2...

Tomb Raider - figurka Lary Croft
-

Tomb Raider i kolejna figurka Lary Croft. Tym razem z "nowej" trylogii

W lipcu Dark Horse ujawniło figurkę klasycznej Lary Croft, a teraz przygotowano coś dla fanów now...

Tomb Raider IV-VI Remastered
-

Lara Croft powróci po raz kolejny. Zapowiedziano Tomb Raider IV-VI Remastered

Tomb Raider IV-VI Remastered to pakiet zawierający odświeżone wersje gier, które oryginalnie ukaz...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Blue Oyster
-

William Baldwin kręci horror w Warszawie. To polska produkcja!

2 Avengers: Doomsday - fanart
-
Plotka

Avengers: Doomsday to walka tych 2 postaci. Dzień premiery zwiastuna w sieci ujawniony

3 The Copenhagen Test
-

The Copenhagen Test - zwiastun serialu. Zhakowany agent bije zbirów i szuka prawdy

4 Kapitan Ameryka
-

Tak mógł wyglądać Kapitan Ameryka w oryginalnych Avengers. Czy byłoby lepiej?

5 Justice League Dark
-

Del Toro o anulowanym projekcie DC. Reżyser miał kręcić magiczną Ligę Sprawiedliwości?

6 Spider-Noir
-

Nowa reklama Spider-Man Noir. Ben Reilly w swoim kostiumie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e236

Moda na sukces

s08e08

FBI

s28e16

The Voice

s42e324

Ridiculousness

s42e325

Ridiculousness

s42e319

Ridiculousness

s42e320

Ridiculousness

s42e321

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Felicity Huffman
Felicity Huffman

ur. 1962, kończy 63 lat

John Malkovich
John Malkovich

ur. 1953, kończy 72 lat

Judi Dench
Judi Dench

ur. 1934, kończy 91 lat

Simon Helberg
Simon Helberg

ur. 1980, kończy 45 lat

Zoryana Marchenko
Zoryana Marchenko

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV