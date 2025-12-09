Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Horror OD to zupełnie nowe doświadczenie. Nawet Hideo Kojima nie ma pewności, czy to się uda

Hideo Kojima udzielił wywiadu dla serwisu Ananweb, w którym opowiedział o swoich nadchodzących projektach - horrorze OD oraz skradance Physint.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  OD 
Physint Hideo Kojima kojima
OD fot. Kojima Productions
Reklama

Hideo Kojima przyznał, że jego nadchodząca gra OD będzie czymś zupełnie nowym. Co więcej, dodał, że sam nie ma pewności, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Nie ujawnił żadnych konkretów dotyczących fabuły czy rozgrywki, ale zdradził, że w debiutanckim zwiastunie ukryto pewne wskazówki — i niektórzy fani mogą być w stanie je rozszyfrować.

Nie mogę jeszcze powiedzieć, czym dokładnie jest ta gra, ani czy to wypali. Tworzyliśmy skradanki i gry o dostarczaniu, które były unikalne, ale pod względem mechanik wciąż przypominały inne produkcje. Tym razem próbujemy zmienić to od podstaw, więc będzie to spore wyzwanie. W zwiastunie ukryliśmy liczne wskazówki, więc jeśli zaczniecie o tym myśleć, być może uda wam się to rozpracować.

Kojima odniósł się następnie do drugiego projektu — Physint. Zażartował, że mógłby stworzyć tę grę niemal we śnie, ponieważ ma już ogromne doświadczenie z gatunkiem.

Jeśli zaś chodzi o Physint — ponieważ to gra szpiegowska, mógłbym ją zrobić praktycznie we śnie. Na przykład: masz żołnierza infiltrującego bazę, który zostaje schwytany, zaatakowany, a potem wymyka się, przekrada i eliminuje przeciwników jednego po drugim. Bez względu na przebieg akcji, to coś, co łatwo stworzyć i co zawsze sprawia frajdę.

Ale właśnie z tym próbujemy walczyć. Ta nowa gra wprowadza świeże pomysły, a my podejmujemy wyzwanie przekraczania granicy między filmem a grami. Myślę o współpracy nie tylko z aktorami filmowymi, lecz także z ekipą produkcyjną. Zastanawiam się, jak to wszystko ostatecznie wyjdzie.

Na razie niewiele wiadomo o obu nadchodzących produkcjach. Nie ujawniono nawet orientacyjnych dat premier, co sugeruje, że na ich debiuty przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Ostatnią grą Hideo Kojimy, jaka trafiła na rynek, było wydane w czerwcu 2025 roku Death Stranding 2: On the Beach. Produkcja spotkała się z uznaniem zarówno graczy, jak i krytyków, a także została nominowana do tytułu Gry Roku na The Game Awards 2025.

Źródło: videogameschronicle.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  OD 
Physint Hideo Kojima kojima
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Judi Dench
-

Harvey Weinstein "odsiedział już swoje" zdaniem Judi Dench. Ma też kontakt ze Spaceyem

2 The Expanse - scena z serialu
-

Ten serial uchodzi za arcydzieło science fiction. Teraz zachwyca się nim słynny astrofizyk

3 Ranczo
-

Uwielbiany serial Ranczo powróci! Ile powstanie odcinków?

4 1. Superman
-

Najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku wg IMDb. Aż 7 produkcji Netflixa na liście

5 Jimmy Kimmel Live!
-

Jak przyszłość czeka program Jimmy’ego Kimmela? ABC podjęło decyzję

6 Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2
-

Tony Gilroy zrobił najlepsze Gwiezdne Wojny. Jest jedna rzecz, która może skusić go do powrotu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e236

Moda na sukces

s08e08

FBI

s28e16

The Voice

s42e324

Ridiculousness

s42e325

Ridiculousness

s42e319

Ridiculousness

s42e320

Ridiculousness

s42e321

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Felicity Huffman
Felicity Huffman

ur. 1962, kończy 63 lat

John Malkovich
John Malkovich

ur. 1953, kończy 72 lat

Judi Dench
Judi Dench

ur. 1934, kończy 91 lat

Simon Helberg
Simon Helberg

ur. 1980, kończy 45 lat

Zoryana Marchenko
Zoryana Marchenko

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

9

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

10

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV