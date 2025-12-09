Horror OD to zupełnie nowe doświadczenie. Nawet Hideo Kojima nie ma pewności, czy to się uda

fot. Kojima Productions

Hideo Kojima przyznał, że jego nadchodząca gra OD będzie czymś zupełnie nowym. Co więcej, dodał, że sam nie ma pewności, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Nie ujawnił żadnych konkretów dotyczących fabuły czy rozgrywki, ale zdradził, że w debiutanckim zwiastunie ukryto pewne wskazówki — i niektórzy fani mogą być w stanie je rozszyfrować.

Nie mogę jeszcze powiedzieć, czym dokładnie jest ta gra, ani czy to wypali. Tworzyliśmy skradanki i gry o dostarczaniu, które były unikalne, ale pod względem mechanik wciąż przypominały inne produkcje. Tym razem próbujemy zmienić to od podstaw, więc będzie to spore wyzwanie. W zwiastunie ukryliśmy liczne wskazówki, więc jeśli zaczniecie o tym myśleć, być może uda wam się to rozpracować.

Kojima odniósł się następnie do drugiego projektu — Physint. Zażartował, że mógłby stworzyć tę grę niemal we śnie, ponieważ ma już ogromne doświadczenie z gatunkiem.

Jeśli zaś chodzi o Physint — ponieważ to gra szpiegowska, mógłbym ją zrobić praktycznie we śnie. Na przykład: masz żołnierza infiltrującego bazę, który zostaje schwytany, zaatakowany, a potem wymyka się, przekrada i eliminuje przeciwników jednego po drugim. Bez względu na przebieg akcji, to coś, co łatwo stworzyć i co zawsze sprawia frajdę. Ale właśnie z tym próbujemy walczyć. Ta nowa gra wprowadza świeże pomysły, a my podejmujemy wyzwanie przekraczania granicy między filmem a grami. Myślę o współpracy nie tylko z aktorami filmowymi, lecz także z ekipą produkcyjną. Zastanawiam się, jak to wszystko ostatecznie wyjdzie.

Na razie niewiele wiadomo o obu nadchodzących produkcjach. Nie ujawniono nawet orientacyjnych dat premier, co sugeruje, że na ich debiuty przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Ostatnią grą Hideo Kojimy, jaka trafiła na rynek, było wydane w czerwcu 2025 roku Death Stranding 2: On the Beach. Produkcja spotkała się z uznaniem zarówno graczy, jak i krytyków, a także została nominowana do tytułu Gry Roku na The Game Awards 2025.