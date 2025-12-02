Reklama
Nie tylko Odyseja. Zwiastun tajemniczego filmu legendy kina również przed Avatarem 3

Jak się okazuje, przed seansami Avatara 3 widzowie w kinach zobaczą także zwiastun innej niż Odyseja, długo wyczekiwanej produkcji. Teaser nowego dzieła legendarnego reżysera może oficjalnie ujawnić tytuł nadchodzącego filmu.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
ufo 
Odyseja Avatar: Ogień i popiół Steven Spielberg
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
UFO materiały prasowe
Już od jakiegoś czasu głośno mówi się o tym, że przed Avatarem 3 zostanie wyświetlony pierwszy pełny zwiastun filmu Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Wiele wskazuje jednak na to, że na tym polu może czekać na nas znacznie więcej niespodzianek. Jedną z nich mógłby okazać się krótki teaser przyszłorocznego Avengers: Doomsday, ale na tym wcale nie koniec. 

Według zazwyczaj dobrze poinformowanego scoopera Daniela Richtmana seans Ognia i popiołu poprzedzi również trailer niezwykle tajemniczej produkcji od legendy kina, Stevena Spielberga. Projekt ten znany jest dziś jako UFO (wcześniej jako Disclosure, The Dish czy Non-View), choć z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że dopiero grudniowy materiał wyjawi jego oficjalny tytuł. 

O fabule nowego dzieła Spielberga wiadomo niewiele. Członkowie obsady porównywali je swego czasu do E.T. czy Bliskich spotkań trzeciego stopnia, twierdząc, że jest ono utrzymane w stylu "starej szkoły" słynnego reżysera. Zgodnie z niepotwierdzonymi doniesieniami fragmenty filmu zostały pokazane włodarzom studia Universal. Miały one zawierać m.in. scenę pościgu prowadzonego przez agentów FBI w czarnych garniturach i okularach przeciwsłonecznych oraz dramatyczną w przebiegu ucieczkę postaci portretowanej przez Emily Blunt z wypadku samochodowego. 

Poza Blunt w obsadzie są też Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo i Wyatt Russell. Scenariusz napisał David Koepp, muzykę skomponował John Williams, a za zdjęcia odpowiadał Janusz Kamiński. Prace na planie miały zakończyć się już w czerwcu. 

Premiera UFO ma odbyć się 12 czerwca przyszłego roku. 

Źródło: Daniel Richtman

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
ufo 
Odyseja Avatar: Ogień i popiół Steven Spielberg
Powiązane osoby

Co o tym sądzisz?
