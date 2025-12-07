Opowieść z Narnii zmienią świat. Szef IMAX o filmie i muzyce rodem z Pink Floyd

W Nowym Jorku odbyło się spotkanie szefa IMAX Richa Gelfonda z inwestorami, które odbyło się w towarzystwie mediów. Podczas przemowy Gelfond zapowiadał między innymi Opowieści z Narnii w reżyserii Grety Gerwig, które są produkowane przez Netflixa. Zapowiadał, że będzie to wielkie wydarzenie kulturowe, które zmieni świat.
Opowieści z Narnią - muzyka zadziwi widzów
Okazuje się, że ma więcej informacji o filmie, niż do tej pory ujawniono. Zapowiedział, że muzycznie Opowieści z Narnii mają mieć klimat bardziej nowoczesny i gitarowy. Mark Ronson odpowiada za muzykę, a znamy jego prace z hitu Barbie, również reżyserowanego przez Gerwig.
Przypomnijmy, że prace na planie rozpoczęły się w sierpniu 2025 roku. Historia, w odróżnieniu od książek, rozgrywa się po II wojnie światowej, czyli w latach 50. XX wieku. Jest to adaptacja powieści Siostrzeniec czarodzieja, która do tej pory nie została zekranizowana. Historia opowiada o powstaniu Narnii i rzeczy, które fani znają.
W obsadzie są Digory Kirke, Polly Plummer, Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan i Meryl Streep jako głos lwa Aslana.
Opowieści z Narnii - premiera w kinach IMAX na całym świecie odbędzie się w listopadzie 2026 roku. Po 28 dniach superprodukcja trafi do Netflixa.
