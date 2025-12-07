Przeczytaj w weekend
Opowieść z Narnii zmienią świat. Szef IMAX o filmie i muzyce rodem z Pink Floyd

Jeszcze nie zakończyły się prace na planie filmu Opowieści z Narnii, ale szef kin IMAX już robi szum wokół tego, co usłyszymy i zobaczymy na wielkim ekranie. Produkcja będzie wyświetlana na całym świecie tylko w tej sieci kin.
Adam Siennica
Tagi:  opowieści z narnii 
Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005) Walden Media
W Nowym Jorku odbyło się spotkanie szefa IMAX Richa Gelfonda z inwestorami, które odbyło się w towarzystwie mediów. Podczas przemowy Gelfond zapowiadał między innymi Opowieści z Narnii w reżyserii Grety Gerwig, które są produkowane przez Netflixa. Zapowiadał, że będzie to wielkie wydarzenie kulturowe, które zmieni świat.

Opowieści z Narnią - muzyka zadziwi widzów

Okazuje się, że ma więcej informacji o filmie, niż do tej pory ujawniono. Zapowiedział, że muzycznie Opowieści z Narnii mają mieć klimat bardziej nowoczesny i gitarowy. Mark Ronson odpowiada za muzykę, a znamy jego prace z hitu Barbie, również reżyserowanego przez Gerwig.

- To jest prawdziwy blockbuster, który jest tworzony dla sieci IMAX i Netflixa i muszę powiedzieć, dlaczego jestem nim podekscytowany. To nie jest Narnia waszych matek czy babci. Muzyka jest niewiarygodnie współczesna, co lubią fani IMAXa. Nie powiem dokładnie, ale można ją porównać do stylu Pink Floyd czy The Doors.

44. Greta GerwigGreta Gerwig , reżyserka Opowieści z Narnii / fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że prace na planie rozpoczęły się w sierpniu 2025 roku. Historia, w odróżnieniu od książek, rozgrywa się po II wojnie światowej, czyli w latach 50. XX wieku. Jest to adaptacja powieści Siostrzeniec czarodzieja, która do tej pory nie została zekranizowana. Historia opowiada o powstaniu Narnii i rzeczy, które fani znają.

W obsadzie są Digory Kirke, Polly Plummer, Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan i Meryl Streep jako głos lwa Aslana.

Opowieści z Narnii - premiera w kinach IMAX na całym świecie odbędzie się w listopadzie 2026 roku. Po 28 dniach superprodukcja trafi do Netflixa.

Źródło: worldofreel.com

