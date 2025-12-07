fot. materiały prasowe

Konto Film Crave na portalu społecznościowym X od wielu lat publikuje zrobione przez ich ludzi zdjęcia z planów filmowych. Dlatego wiemy, że ich doniesienia są prawdziwe i nie są efektem sztucznej inteligencji, bo obecnie AI potrafi stworzyć wiarygodne fotki z planu. Dzięki nim wiemy, że ruszyły prace nad filmem Pan życia i śmierci 2, a Nicolas Cage powraca do roli Jurijego Orłowa.

Pan życia i śmierci 2 - zdjęcia z planu

Jurij Orłow odkrywa, że ma syna, który dowodzi konkurencyjną armią najemników. Ich interesy i rywalizacja ma doprowadzić do konfliktu w historii. W rolę syna wciela się Bill Skarsgård. Andrew Niccol, twórca jedynki, powraca jako reżyser i scenarzysta.

Pan życia i śmierci 2 - opis fabuły

Bohaterem jest Jurij Orłow, niesławny handlarz bronią, który odkrywa, że ma syna Antona. Ten nie zamierza naprawiać krzywd wyrządzonych przez ojca — chce go przebić. Nie tylko sprzedaje broń, lecz także oferuje w pakiecie ludzi, którzy mogą jej używać. Anton gromadzi armię najemników, by walczyć w konfliktach Amerykanów na Bliskim Wschodzie. To historia zaciekłej rywalizacji Jurijego i Antona. Kto przetrwa, gdy ojciec i syn wyruszą na wojnę?

Pan życia i śmierci zebrał mieszane recenzje i był klapą w kinach. Przez te dwie dekady zdobył jednak popularność i kultowość, które wówczas nikt nie oczekiwał.

Data premiery kontynuacji nie jest znana. Pan życia i śmierci 2 może pojawić się jednak nie wcześniej niż w drugiej połowie 2026 roku.