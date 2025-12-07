Przeczytaj w weekend
Paradise - zwiastun 2. sezonu. To nie koniec zaskoczeń!

Paradise to jedna z większych niespodzianek 2025 roku, ponieważ serial okazał się czymś innym, niż zapowiadano. W pozytywnym sensie! Co przełożyło się na znakomite opinie widzów i krytyków. Promocja 2. sezonu oficjalnie ruszyła!
Adam Siennica
Tagi:  Paradise 
disney+ zwiastun
Paradise - sezon 2 fot. materiały prasowe
Rusza promocja drugiego sezonu Paradise. Po zaskakującym i obiecującym zakończeniu pierwszej serii widzów tego nieoczekiwanego serialu postapokaliptycznego czekają kolejne niespodzianki i szokujące rewelacje. Wszystko wynika z tego, że Dan Fogelman z góry rozpisał historię na trzy sezony, więc każdy aspekt i detal ma przygotowany, a zwiastun obiecuje, że wciąż kryje tajemnice. Sam twórca potwierdził w niedawnej rozmowie ten plan, więc serial i historia ma zakończyć się na trzecim sezonie.

Paradise - zwiastun 2. sezonu

Zwiastun potwierdza, że Xavier Collins (Sterling K. Brown) wydostaje się z bunkru, więc zobaczymy, jak wygląda świat po apokaliptycznych wydarzeniach. Jego celem jest odnalezienie żony Teri (Enuka Okona), która wbrew temu, co myślał, jednak żyje.

Paradise - opis fabuły 2. sezonu

Xavier poszukuje Teri w świecie i dowiaduje się, jak ludzkość przeżyła wydarzenia z dnia apokalipsy. W bunkrze społeczne relacje rozrywają się, gdy mieszkańcy radzą sobie z konsekwencjami wydarzeń, a nowe sekrety o genezie miejsca są odkrywane.

Paradise - co wiemy o 2. sezonie?

Zwiastun zapowiada, że James Marsden znów powróci jako zmarły prezydent Stanów Zjednoczonych. Shailene Woodley wciela się w nową postać. Zwiastun intryguje ostatnim dialogiem ze strony Sinatry: "Tu nigdy nie chodziło tylko o bunkier". Odkrywanie tajemnic może być zaskakujące!

Paradise - premiera światowa odbędzie się 23 lutego 2026 roku z trzema odcinkami. W Polsce na Disney+. Na start trzy odcinki, a kolejne co tydzień.

Źródło: variety.com

