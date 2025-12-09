Reklama
Nadchodzi największy serialowy szok 2025 roku. Nawet aktorka już chce 2. sezonu

Finał jednego z najpopularniejszych seriali 2025 roku ma być absolutnie szokujący. Wcielająca się w rolę głównej bohaterki w produkcji Jedyna (Pluribus) Rhea Seehorn przyznaje, że sama "desperacko" nie może doczekać się 2. sezonu hitu Apple TV. 
Piotr Piskozub
Jedyna - John Cena w serialu Pluribus Apple TV
Powoli zbliżamy się do zakończenia 1. sezonu serialu Jedyna (znanego również pod tytułem Pluribus), nowej produkcji Apple TV, która w ostatnich tygodniach zyskała w sieci olbrzymią popularność. Przed nami już tylko 3 odcinki premierowej odsłony serii - ostatni z nich zadebiutuje na platformie w piątek, 26 grudnia. Wygląda na to, że może on być bezgranicznie szokujący. Przynajmniej tak zapewnia wcielająca się w rolę głównej bohaterki Rhea Seehorn. 

Aktorka w nowym wywiadzie dla serwisu Deadline wprost daje do zrozumienia, że wspomniany wcześniej odcinek jest "szalony", dorównując na tym polu pierwszej odsłonie produkcji:

To jest totalnie szalone. Tak samo jak pierwszy odcinek. Moja reakcja na każdy z nich jest praktycznie taka sama. Myślę sobie: „Co!?” A potem: „O kurde. No dobra, jedziemy”. Świetnie czyta się ich scenariusze. (...) Jeśli chodzi o sam finał - uwielbiam go. Od razu desperacko potrzebowałam 2. sezonu. Oni są teraz w pokoju scenarzystów, a ja jeszcze o nic nie pytałam. Może po prostu dam się zaskoczyć razem z widzami. Zagram to, zanim ludzie zobaczą, ale może… Może zaczekam. Nie wiem.

Seehorn przyznaje, że chciałaby, aby w kolejnym sezonie Vince Gilligan i inni twórcy dalej pozwalali jej "bawić się tą złożonością i niezwykłą autentycznością" wpisaną w postać Carol Sturki. 

Przypomnijmy, że serial Jedyna uzyskał wczoraj dwie nominacje do Złotych Globów w kategoriach najlepszy serial dramatyczny i najlepsza aktorka w serialu dramatycznym dla samej Seehorn. 

Źródło: Deadline

