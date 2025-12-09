Nadchodzi największy serialowy szok 2025 roku. Nawet aktorka już chce 2. sezonu

Powoli zbliżamy się do zakończenia 1. sezonu serialu Jedyna (znanego również pod tytułem Pluribus), nowej produkcji Apple TV, która w ostatnich tygodniach zyskała w sieci olbrzymią popularność. Przed nami już tylko 3 odcinki premierowej odsłony serii - ostatni z nich zadebiutuje na platformie w piątek, 26 grudnia. Wygląda na to, że może on być bezgranicznie szokujący. Przynajmniej tak zapewnia wcielająca się w rolę głównej bohaterki Rhea Seehorn.
Aktorka w nowym wywiadzie dla serwisu Deadline wprost daje do zrozumienia, że wspomniany wcześniej odcinek jest "szalony", dorównując na tym polu pierwszej odsłonie produkcji:
Seehorn przyznaje, że chciałaby, aby w kolejnym sezonie Vince Gilligan i inni twórcy dalej pozwalali jej "bawić się tą złożonością i niezwykłą autentycznością" wpisaną w postać Carol Sturki.
Przypomnijmy, że serial Jedyna uzyskał wczoraj dwie nominacje do Złotych Globów w kategoriach najlepszy serial dramatyczny i najlepsza aktorka w serialu dramatycznym dla samej Seehorn.
Źródło: Deadline