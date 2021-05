Porhnub zremasterował stuletnie porno w 4K

Źródło: PornHub

Erotyka od tysięcy lat przenika do świata sztuki, już malunki ceramiczne ze starożytnej Grecji były przepełniona scenami orgii oraz aktów homoseksualnych. Nic dziwnego, że wraz z narodzinami filmu, wysoce immersyjnego medium, pojawiły się pomysły, aby wykorzystać ten środek przekazu do wyniesienia erotyki na nowy poziom. Pornografia wideo nie pojawiła się bowiem wraz z otwarciem pierwszych niemieckojęzycznych wypożyczalni kaset VHS, jest z nami od pierwszych lat rozwoju kinematografii. A największa platforma z produkcjami dla dorosłych postanowiła przypomnieć o jej początkach.

Serwis PornHub powołał do życia projekt The Remastured, w ramach którego wykorzystano sztuczną inteligencję do odświeżenia najstarszych filmów erotycznych na świecie. Na warsztat wzięto m.in. obrazoburczy The Kiss z 1896 roku, czyli pierwsze nagranie przedstawiające całujących się ludzi. Zespół Thomasa Edisona odpowiedzialny za tę produkcję spotkał się z dużą falą krytkyki: w dniu premiery The Kiss okrzyknięto filmem szokującym i nieprzyzwoitym, choć współczesny odbiorca nie znajdzie w nim niczego zdrożnego:

Aby uwspółcześnić te zabytki filmowej pornokultury, sięgnięto po technologię uczenia maszynowego. Algorytmy zasilono 100 tysiącami zdjęć oraz nagrań, które miały nauczyć oprogramowanie, w jaki sposób przeprowadzić proces skalowania oraz koloryzacji. Kiedy materiał szkoleniowy był gotowy, zlecono sztucznej inteligencji zredukowanie szumów, wyostrzenie oraz poprawienie kontrastu obrazu, aby przygotować materiał finalnej obróbki. W następnym kroku przeskalowano nagrania do 4K oraz upłynniono do 60 klatek na sekundę. Odświeżono także ścieżkę audio, a tam, gdzie jej nie było - dodano autorską propozycję. Na ostatnim etapie wszystkie filmy poddano koloryzacji.

Mimo iż barwy przetworzonych nagrań nieustannie migoczą, nie jest to błąd w sztuce, a celowe działanie. Zespół PornHuba chciał bowiem w jak największym stopniu zautomatyzować ten proces i ograniczyć ingerencję człowieka w zremasterowane produkcje, aby pokazać, jak z odświeżaniem starych nagrań poradzi sobie sztuczna inteligencja.

Wszystkie filmy powstałe w ramach projektu The Remastured można znaleźć na retrostronie postawionej przez PornHuba (której lepiej nie odpalać na firmowym komputerze).