Powrót do Silent Hill - wyciekł zwiastun nowej adaptacji słynnej gry. Fani są... zadowoleni?

Wyciekł nowy zwiastun horroru Powrót do Silent Hill. I wygląda na to, że nie będzie tak źle, jak początkowo obawiali się fani. Wręcz przeciwnie – ​może być bardzo dobrze!
Paulina Guz
Paulina Guz
Fragment zwiastuna filmu Powrót do Silent Hill (2026) Fot. Materiały prasowe
Wyciekł nowy zwiastun Powrót do Silent Hill. Do tej pory fani dość sceptycznie podchodzili do filmu. Po pierwsze, poprzednie adaptacje gry są powszechnie uważane za gorsze od materiału źródłowego. Po drugie, dotychczasowe materiały promocyjne nie zrobiły na nich piorunującego wrażenia. O dziwo, nowa zapowiedź została przyjęta z entuzjazmem i trochę złagodziła pesymistyczne nastroje. Zwiastun jednak szybko zniknął z X, a na jego miejscu pojawił się komunikat, że treść została ukryta z powodu naruszenia praw autorskich. Wideo więc albo wyciekło, albo zostało opublikowane przed czasem. 

Co było w usuniętym zwiastunie? Jak donosi portal CBM, choć był podobny do poprzedniego trailera, to miał o wiele mroczniejszy klimat i wydawał się bardziej dopracowany. Użytkownicy Reddita za to chwalą, że ta zapowiedź wyglądała naprawdę obiecująco i miała w sobie atmosferę oryginalnego Silent Hill, choć nadal widać gdzieniegdzie niski budżet. Na pewno pomogły lepszy montaż i dobranie trochę innej ścieżki dźwiękowej. 

Powrót do Silent Hill jest adaptacją gry Silent Hill 2. Reżyserem filmu jest Christophe Gans. Fabuła opowiada historię Jamesa Sunderlanda, który wyrusza do tytułowego miasteczka, by znaleźć swoją partnerkę Mary. Głównego bohatera zagra Jeremy Irvine. Na ekranie będzie mu towarzyszyć Hannah Emily Anderson. Premiera filmu jest zaplanowana na 23 stycznia 2026 roku. 

Źródło: comicbookmovie.com

