Echo listy najlepszych filmów XXI wieku według Quentina Tarantino nie cichnie. W Internecie wybuchła prawdziwa burza po jego krytyce Paula Dano, którego występ w Aż poleje się krew nazwał nazwał "słabym". Samego aktora boleśnie i obraźliwie skrytykował mówiąc, że jest "słabym człowiekiem" i "najsłabszym" aktorem. Teraz reżyser Pulp Fiction dorzucił kilka innych znanych nazwisk do swojej czarnej listy.

Na jego liście znalazł się m.in. film O północy w Paryżu z Owenem Wilsonem w roli głównej. Quentin Tarantino miał jednak trudny orzech do zgryzienia podczas seansu:

Naprawdę nie mogę znieść Owena Wilsona. Gdy pierwszy raz oglądałem ten film, to kochałem tę produkcję, ale nienawidziłem jego. Za drugim razem pomyślałem sobie: "Dobra, nie bądź takim chu***. On nie jest taki zły". Za trzecim razem zwracałem uwagę już tylko na niego.

Co ciekawe, Tarantino już w 2012 roku przyznał, że nie darzy gwiazdy Lokiego sympatią. Na swoją listę dodał też inne nazwisko, czyli Matthew Lillarda, gwiazdę Krzyku czy Scooby'ego-Doo. "Nie obchodzi mnie on" - podsumował reżyser Pewnego razu w... Hollywood.

Scenarzysta Batmana staje w obronie Paula Dano

Po kontrowersyjnych słowach Tarantino w kierunku Paula Dano spora część internautów stanęła w obronie aktora. Nie umknęło to uwadze Mattsonowi Tomlinowi, czyli scenarzyście Batmana, w którym zagrał Paul Dano.

Bardzo mnie cieszy, że zobaczyłem w tym tygodniu tak wiele osób kibicujących Paulowi Dano. Jest nie tylko fantastycznym aktorem, ale i reżyserem, od którego bija empatia.

