Tarantino "nie może znieść" gwiazdy Lokiego. Czarna lista reżysera Pulp Fiction się powiększa

Quentin Tarantino nie gryzie się w język i wskazał na kolejnych aktorów, z którymi ma problem. Tym razem oberwało się gwieździe Lokiego, ale i Matthew Lillardowi.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
matthew lillard 
owen wilson paul dano quentin tarantino
Owen Wilson jako Mobius fot. Marvel
Echo listy najlepszych filmów XXI wieku według Quentina Tarantino nie cichnie. W Internecie wybuchła prawdziwa burza po jego krytyce Paula Dano, którego występ w Aż poleje się krew nazwał nazwał "słabym". Samego aktora boleśnie i obraźliwie skrytykował mówiąc, że jest "słabym człowiekiem" i "najsłabszym" aktorem. Teraz reżyser Pulp Fiction dorzucił kilka innych znanych nazwisk do swojej czarnej listy.

BD Wong wywołał kontrowersje swoim kiepskim żartem. Teraz przeprasza

Na jego liście znalazł się m.in. film O północy w Paryżu z Owenem Wilsonem w roli głównej. Quentin Tarantino miał jednak trudny orzech do zgryzienia podczas seansu:

Naprawdę nie mogę znieść Owena Wilsona. Gdy pierwszy raz oglądałem ten film, to kochałem tę produkcję, ale nienawidziłem jego. Za drugim razem pomyślałem sobie: "Dobra, nie bądź takim chu***. On nie jest taki zły". Za trzecim razem zwracałem uwagę już tylko na niego.

Co ciekawe, Tarantino już w 2012 roku przyznał, że nie darzy gwiazdy Lokiego sympatią. Na swoją listę dodał też inne nazwisko, czyli Matthew Lillarda, gwiazdę Krzyku czy Scooby'ego-Doo. "Nie obchodzi mnie on" - podsumował reżyser Pewnego razu w... Hollywood.

Scenarzysta Batmana staje w obronie Paula Dano

Po kontrowersyjnych słowach Tarantino w kierunku Paula Dano spora część internautów stanęła w obronie aktora. Nie umknęło to uwadze Mattsonowi Tomlinowi, czyli scenarzyście Batmana, w którym zagrał Paul Dano.

Bardzo mnie cieszy, że zobaczyłem w tym tygodniu tak wiele osób kibicujących Paulowi Dano. Jest nie tylko fantastycznym aktorem, ale i reżyserem, od którego bija empatia.

20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino

20. West Side Story, 2021 rok. Reżyseria: Steven Spielberg

20. West Side Story, 2021 rok. Reżyseria: Steven Spielberg
Fot. Materiały prasowe
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  matthew lillard 
owen wilson paul dano quentin tarantino
