Echo listy najlepszych filmów XXI wieku według Quentina Tarantino nie cichnie. W Internecie wybuchła prawdziwa burza po jego krytyce Paula Dano, którego występ w Aż poleje się krew nazwał nazwał "słabym". Samego aktora boleśnie i obraźliwie skrytykował mówiąc, że jest "słabym człowiekiem" i "najsłabszym" aktorem. Teraz reżyser Pulp Fiction dorzucił kilka innych znanych nazwisk do swojej czarnej listy.
Na jego liście znalazł się m.in. film O północy w Paryżu z Owenem Wilsonem w roli głównej. Quentin Tarantino miał jednak trudny orzech do zgryzienia podczas seansu:
Co ciekawe, Tarantino już w 2012 roku przyznał, że nie darzy gwiazdy Lokiego sympatią. Na swoją listę dodał też inne nazwisko, czyli Matthew Lillarda, gwiazdę Krzyku czy Scooby'ego-Doo. "Nie obchodzi mnie on" - podsumował reżyser Pewnego razu w... Hollywood.
Scenarzysta Batmana staje w obronie Paula Dano
Po kontrowersyjnych słowach Tarantino w kierunku Paula Dano spora część internautów stanęła w obronie aktora. Nie umknęło to uwadze Mattsonowi Tomlinowi, czyli scenarzyście Batmana, w którym zagrał Paul Dano.
