Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Te postacie z Pulp Fiction i Wściekłych psów to bracia. Tarantino wreszcie zrobi o nich film?

Quentin Tarantino chciał nakręcić tylko 10 filmów aktorskich, więc projekt Vega Brothers​ poszedł w zapomnienie, jak wiele innych. Teraz jednak znalazł sposób na zrealizowanie produkcji, którą zapowiada od lat.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Pulp Fiction 
Wściekłe psy quentin tarantino
Vega Brothers Screenrant
Reklama

Quentin Tarantino promując Kill Bill: The Whole Bloody Affair pokazał krótkometrażową animację zatytułowaną The Lost Chapter: Yuki’s Revenge. Została oparta na scenie, którą napisał do serii Kill Billa, ale ostatecznie nigdy jej nie nakręcił. W rozmowie na temat tego projektu opowiedział nieco o swoich planach na przyszłość, wśród których najwyraźniej jest miejsce na więcej produkcji animowanych.

Powstanie animacja Vega Brothers?

Tarantino w rozmowie z portalem EW powiedział, że praca z technologią motion-capture i animacją przy The Lost Chapter: Yuki’s Revenge otworzyła mu drogę do stworzenia filmów, których nigdy nie nie miał okazji nakręcić, włącznie z zapomnianym projektem Vega Brothers.

Widziałem świat pomiędzy tym i japońskim anime, w którym mógłbym się odnaleźć albo stworzyć rzeczy, których fizycznie nie byłbym w stanie zrobić, na przykład film Vega Brothers albo coś w tym guście.

To ważne ogłoszenie dla fanów jego twórczości. Vega Brothers miał być filmem o dwóch bohaterach z różnych filmów Tarantino. Jeden to Vic Vega, który pochodzi z thrillera Wściekłe psy i zagrał go Michael Madsen. Drugi to Vincent Vega z hitu Pulp Fiction, w którego wcielił się John Travolta. Choć nigdy nie zobaczyliśmy ich razem na ekranie, to reżyser ustanowił ich jako braci w swoim fikcyjnym uniwersum. Od wielu lat zapowiada także, że dostaną swój własny projekt.

Na film aktorski o Vega Brothers jednak nie ma co liczyć. Tarantino zaplanował, że nakręci tylko dziesięć takich w swojej karierze. A teraz planuje swój ostatni, który ma być wisienką na torcie jego twórczości. Nic dziwnego więc, że postanowił trochę oszukać system i wziąć się za animację. 

Najlepsze filmy XXI wieku wg Quentina Tarantino (miejsca od 20. do 11.)

20. West Side Story (2021)

„To jest ten film, w którym Steven pokazuje, że wciąż TO ma. Nie sądzę, żeby Scorsese nakręcił w tym wieku tak ekscytujący film. Spielberg ożywił tę historię […] Nie mogłem uwierzyć, że spodobała mi się rola głównego bohatera, bo aktor (Ansel Elgort – przyp. aut.) nie podobał mi się w niczym innym”.

arrow-left
20. West Side Story (2021)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Pulp Fiction 
Wściekłe psy quentin tarantino
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,3

1992
Wściekłe psy
Oglądaj TERAZ Wściekłe psy Kryminał

8,8

1994
Pulp Fiction
Oglądaj TERAZ Pulp Fiction Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Smashing Machine
-

Smashing Machine - premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

2 Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro
-

Reżyser nie boi się krytykować AI. Frankenstein był „stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi”

3 The Game Awards 2025 - rzeźba
-

Gracze nadal rozmyślają o rzeźbie promującej The Game Awards 2025. Są nowe wskazówki

4 Rafał Pacześ - kadr ze stand-upu ProkuraTOUR'a
-

Netflix ma prezent dla fanów polskiego stand-upu. Program popularnego komika bez cenzury

5 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - opinie w sieci. Takiego epickiego rozmachu jeszcze nie było!

6 Marty Supreme
-

Wielki Marty to arcydzieło - krytycy ocenili. Timothee Chalamet już nie odda Oscara

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

8

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

9

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV