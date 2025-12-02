Te postacie z Pulp Fiction i Wściekłych psów to bracia. Tarantino wreszcie zrobi o nich film?

Quentin Tarantino promując Kill Bill: The Whole Bloody Affair pokazał krótkometrażową animację zatytułowaną The Lost Chapter: Yuki’s Revenge. Została oparta na scenie, którą napisał do serii Kill Billa, ale ostatecznie nigdy jej nie nakręcił. W rozmowie na temat tego projektu opowiedział nieco o swoich planach na przyszłość, wśród których najwyraźniej jest miejsce na więcej produkcji animowanych.
Powstanie animacja Vega Brothers?
Tarantino w rozmowie z portalem EW powiedział, że praca z technologią motion-capture i animacją przy The Lost Chapter: Yuki’s Revenge otworzyła mu drogę do stworzenia filmów, których nigdy nie nie miał okazji nakręcić, włącznie z zapomnianym projektem Vega Brothers.
To ważne ogłoszenie dla fanów jego twórczości. Vega Brothers miał być filmem o dwóch bohaterach z różnych filmów Tarantino. Jeden to Vic Vega, który pochodzi z thrillera Wściekłe psy i zagrał go Michael Madsen. Drugi to Vincent Vega z hitu Pulp Fiction, w którego wcielił się John Travolta. Choć nigdy nie zobaczyliśmy ich razem na ekranie, to reżyser ustanowił ich jako braci w swoim fikcyjnym uniwersum. Od wielu lat zapowiada także, że dostaną swój własny projekt.
Na film aktorski o Vega Brothers jednak nie ma co liczyć. Tarantino zaplanował, że nakręci tylko dziesięć takich w swojej karierze. A teraz planuje swój ostatni, który ma być wisienką na torcie jego twórczości. Nic dziwnego więc, że postanowił trochę oszukać system i wziąć się za animację.
Najlepsze filmy XXI wieku wg Quentina Tarantino (miejsca od 20. do 11.)
20. West Side Story (2021)
„To jest ten film, w którym Steven pokazuje, że wciąż TO ma. Nie sądzę, żeby Scorsese nakręcił w tym wieku tak ekscytujący film. Spielberg ożywił tę historię […] Nie mogłem uwierzyć, że spodobała mi się rola głównego bohatera, bo aktor (Ansel Elgort – przyp. aut.) nie podobał mi się w niczym innym”.
