Te postacie z Pulp Fiction i Wściekłych psów to bracia. Tarantino wreszcie zrobi o nich film?

Screenrant

Reklama

Quentin Tarantino promując Kill Bill: The Whole Bloody Affair pokazał krótkometrażową animację zatytułowaną The Lost Chapter: Yuki’s Revenge. Została oparta na scenie, którą napisał do serii Kill Billa, ale ostatecznie nigdy jej nie nakręcił. W rozmowie na temat tego projektu opowiedział nieco o swoich planach na przyszłość, wśród których najwyraźniej jest miejsce na więcej produkcji animowanych.

Powstanie animacja Vega Brothers?

Tarantino w rozmowie z portalem EW powiedział, że praca z technologią motion-capture i animacją przy The Lost Chapter: Yuki’s Revenge otworzyła mu drogę do stworzenia filmów, których nigdy nie nie miał okazji nakręcić, włącznie z zapomnianym projektem Vega Brothers.

Widziałem świat pomiędzy tym i japońskim anime, w którym mógłbym się odnaleźć albo stworzyć rzeczy, których fizycznie nie byłbym w stanie zrobić, na przykład film Vega Brothers albo coś w tym guście.

To ważne ogłoszenie dla fanów jego twórczości. Vega Brothers miał być filmem o dwóch bohaterach z różnych filmów Tarantino. Jeden to Vic Vega, który pochodzi z thrillera Wściekłe psy i zagrał go Michael Madsen. Drugi to Vincent Vega z hitu Pulp Fiction, w którego wcielił się John Travolta. Choć nigdy nie zobaczyliśmy ich razem na ekranie, to reżyser ustanowił ich jako braci w swoim fikcyjnym uniwersum. Od wielu lat zapowiada także, że dostaną swój własny projekt.

Na film aktorski o Vega Brothers jednak nie ma co liczyć. Tarantino zaplanował, że nakręci tylko dziesięć takich w swojej karierze. A teraz planuje swój ostatni, który ma być wisienką na torcie jego twórczości. Nic dziwnego więc, że postanowił trochę oszukać system i wziąć się za animację.

Najlepsze filmy XXI wieku wg Quentina Tarantino (miejsca od 20. do 11.)