Uwielbiany serial Ranczo powróci! Ile powstanie odcinków?

Komediowy serial Ranczo, który był emitowany w latach 2006-2016, cieszył się ogromną popularnością wśród polskich widzów, którzy doceniali jego humor i trafną obserwację polskiej rzeczywistości. Teraz ogłoszono, że powróci z nowymi odcinkami po 10 latach przerwy.

Tomasz Sygut, dyrektor generalny TVP i udziałowiec spółki Studio A realizującej produkcję, zapowiedział, że na zlecenie Telewizji Polskiej zostanie wyprodukowanych sześć nowych odcinków Rancza. Na swoim Facebooku przekazał:

Wiem, że mnóstwo osób na taką wiadomość czekało. No to niemal na Mikołajki. Dogadaliśmy się. Powstanie 6 premierowych odcinków Rancza.

Szczegóły zostaną podane wkrótce. Z kolei Maciej Strzembosz, mniejszościowy udziałowiec spółki Sudio A, zdradził, że to będzie ostatni sezon serialu.

O powrocie Rancza informowały wirtualnemedia.pl już latem. Telewizja Polska podała, że trwają rozmowy w tej sprawie. Według reżysera Wojciecha Adamczyka, który rozmawiał jakiś czas temu z Pudelkiem, akcja odcinków miałaby się toczyć kilka lat po wydarzeniach z ostatniego sezonu. Z kolei fabuła w charakterystyczny dla serialu sposób komentowałaby współczesne realia społeczno-polityczne.

Przypomnijmy, że w głównych rolach Rancza występowali Cezary Żak, Artus Barciś, Ilona Ostrowska i Paweł Królikowski, który zmarł w 2020 roku. Do obsady nie powróci również Franciszek Pieczka, który zmarł w 2022 roku. Obecnie serial można oglądać na Netfliksie oraz TVP VOD.