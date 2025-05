Biały proszek zamiast szpinaku, czyli Popeye Robina Williamsa. "Wszyscy byli odurzeni" - mówi Diller

fot. Paramount Pictures

Reklama

Robin Williams nie zawsze był wielką gwiazdą. Jedną z jego pierwszych ról na wielkim ekranie była to w aktorskiej wersji Popeye'a z 1980 roku, w której zagrał z Shelley Duvall u swojego boku. Film został wyreżyserowany przez Roberta Altmana, a nowe szczegóły na jego temat ujawniono w życiorysie Barry'ego Dillera zatytułowanym Who Knew, który opowiada o życiu byłego CEO Paramount Pictures.

Nie tylko Godziny szczytu 4. Jackie Chan celuje w sequel innej serii

Diller był szefem Paramount od 1974 do 1984 roku. Za jego kadencji powstało wiele legendarnych produkcji, takich jak Poszukiwacze zaginionej Arki, Grease czy Gliniarz z Beverly Hills. Powstał też Popeye w reżyserii Altmana, który Diller bez dwóch zdań nazwał "najbardziej kokainowym filmem w historii". Oznacza to, że na planie zdjęciowym było tyle narkotyków, że wedle jego relacji "nie dało się od tego uciec." Co więcej - zdjęcia kręcono na Malcie, a puste puszki po taśmie filmowej wysyłano do Los Angeles. Tam jednak robiły kółko i wracały na plan, ale... pełne kokainy.

Wszyscy byli odurzeni. - podsumował Diller.

Najlepsze filmy z Robinem Williamsem wg Rotten Tomatoes [TOP 10]