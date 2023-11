Ryan Gosling na kaskaderskiej misji. Oto nowe zdjęcia z The Fall Guy

fot. Vanity Fair

The Fall Guy to wierna adaptacja ikonicznego serialu z lat 80. W głównych rolach zobaczymy Ryana Goslinga oraz Emily Blunt. Vanity Fair opublikowało pierwsze zdjęcia z filmu Universala, a także przeprowadziło wywiad z reżyserem, który opowiedział o scenach kaskaderskich. Zobaczcie sami.

The Fall Guy - zdjęcia

The Fall Guy

The Fall Guy - reżyser o scenach kaskaderskich

Tworząc ten film, David Leitch chciał złożyć hołd kaskaderom, którzy dokonują prawdziwych poświęceń w trakcie wykonywania swej pracy.

- Konsekwencje są jak najbardziej prawdziwe. Oczywiście we współczesnym kinie mamy CGI, ale używamy go liberalnie. Kiedy tworzymy list miłosny do kaskaderki oraz obsady, bez której te filmy nie powstałyby, należy pójść oldskulową drogą. Dlatego skakaliśmy z wysokości na poduszki powietrzne, przewracaliśmy samochód tak często, jak mogliśmy i skoczyliśmy samochodem tak daleko, jak było to możliwe.

The Fall Guy - fabuła, obsada, premiera

Colt Seavers (Gosling) to hollywoodzki kaskader, który dochodzi do siebie po ciężkim wypadku na planie, który prawie kosztował go życie. Spotyka Jody Moreno (Blunt), swoją byłą kochankę, która teraz pracuje jako reżyserka filmu sci-fi western. Kiedy gwiazdor jej projektu znika bez śladu, kaskader zaczyna mieć kłopoty.

Oprócz Goslinga i Blunt, w filmie zobaczymy także Aarona-Taylora Johnsona, Hannah Waddingham, Winstona Duke'a, Teresę Palmer oraz Stephanie Hsu.

The Fall Guy - światowa data premiery została zaplanowana na 1 marca 2024 roku.