Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie: 10-calowe kino w kieszeni i powalająca cena!

Stało się. Po latach domysłów, plotek, fake'owych renderów i "szpiegowskich" zdjęć Samsung w końcu wyłożył karty na stół. Oto Galaxy Z TriFold – pierwszy podwójnie składany smartfon koreańskiego giganta.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Samsung Galaxy Z TriFold 
smartfony składane TriFold smartfon samsung
Samsung Galaxy Z TriFold fot. Samsung
Nowy Samsung Galaxy Z TriFold sprawia, że nawet rewelacyjny Fold7 wygląda jak zabawka z minionej epoki. To marzenie każdego maniaka kina i technologiczny popis siły, za który przyjdzie nam słono zapłacić.

fot. Samsung

Mobilny IMAX (no, prawie)

Samsung nie bawi się w półśrodki. Nowy Galaxy Z TriFold to urządzenie, które ma zdefiniować na nowo to, jak konsumujemy treści w biegu. Po dwukrotnym rozłożeniu smartfon zmienia się w 10-calowy tablet o rozdzielczości 2160 x 1584 pikseli, oferując przestrzeń roboczą wielkości iPada, ale mieszczącą się w kieszeni marynarki.

Wyobraźcie sobie oglądanie najnowszego sezonu Rodu Smoka czy mrocznych kadrów z The Last of Us na ekranie Dynamic AMOLED 2X z jasnością do aż 1600 nitów. Czerń jest idealna, a dzięki ogromnej powierzchni, immersja wchodzi na poziom nieosiągalny dla innych smartfonów. To prawdopodobnie najlepszy  tak przenośny ekran do pochłaniania treści, jaki kiedykolwiek powstał!

fot. Samsung

Specyfikacja: czysta moc i smukła talia

Pod maską tej bestii drzemie topowy Snapdragon 8 Elite dla Galaxy, wspierany przez 16 GB pamięci RAM. Niezależnie od tego, czy montujesz wideo, czy odpalasz wymagające gry, Z TriFold nie złapie zadyszki. Co imponujące, po rozłożeniu urządzenie ma zaledwie 3,9 mm grubości.

  • Bateria: Ogniwa o łącznej pojemności 5600 mAh (rozłożone w trzech panelach) z ładowaniem 45W.
  • Aparaty: Główny sensor 200 MP, ultraszeroki kąt 12 MP i teleobiektyw 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym.
  • Wielozadaniowość: Możliwość uruchomienia trzech aplikacji obok siebie i dedykowany tryb Samsung DeX.

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold
fot. Samsung
Cena? Będzie bolało

Innowacja kosztuje, i to niemało. Galaxy Z TriFold trafi do sprzedaży w Korei Południowej 12 grudnia w cenie 3 594 000 wonów. Aby dać Wam lepszy obraz sytuacji: tegoroczny Galaxy Z Fold7 (w wersji 512 GB) kosztuje na tamtejszym rynku około 2 537 700 wonów... Czyli za dwa zawiasy zamiast jednego i wielki ekran trzeba dopłacić blisko 42% ceny Fold7 (9 399 zł), co oznacza, że TriFold będzie zapewne kosztował między 13 000 a 15 000 tysięcy złotych w zależności od pojemności pamięci. Czy warto? Jeśli chcecie mieć w kieszeni najbardziej futurystyczny sprzęt na rynku – odpowiedź może być tylko jedna! My czekamy na globalną premierę urządzenia i na pewno je przetestujemy!

Źródło: Opracowanie własne/Informacja prasowa Samsung

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Samsung Galaxy Z TriFold 
smartfony składane TriFold smartfon samsung
