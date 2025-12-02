Reklama
Oto cała prawda na temat Diddy'ego - zapowiedź Netflixa. Raper oskarża platformę

Netflix opublikował oficjalną zapowiedź czteroczęściowego serialu dokumentalnego o raperze znanym jako Diddy, który obecnie przebywa w więzieniu. Sean Combs broni jednak swojego imienia i oskarża platformę o uzywanie nieautoryzowanych nagrań.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Sean Combs: The Reckoning 
diddy
Sean Combs: The Reckoning fot. Netflix
Sean Combs: The Reckoning to nowy serial dokumentalny Netflixa, którego producentem wykonawczym jest Curtis “50 Cent” Jackson. Raper nigdy nie krył swojej niechęci do "Puff Daddy'ego" i wielokrotnie podkreślał, że świat zasługuje na poznanie pełnej prawdy o zbrodniach tego człowieka, który obecnie przebywa w więzieniu Fort Dix w New Jersey. Został skazany na cztery lata pod zarzutem dwóch przypadków przewożenia osób w celu uprawiania prostytucji.

Sean Combs: The Reckoning - zapowiedź

Netflix opublikował oficjalną zapowiedź. Serial pojawi się na platformie 2 grudnia 2025 roku.

Przegrywamy. Musimy znaleźć kogoś, kto będzie z nami pracował, a kto miał do czynienia z największymi brudami w biznesie. - mówi Sean Combs aka Diddy w materiale Netflixa. 

Oskarżenia o prostytucję nie były jedynymi, które mu zarzucono w sądzie. Raper walczy jak lew o swoją zszarganą reputację, a zespół jego prawników już skomentował zapowiedź Netflixa.

Platforma została oskarżona o faworyzowanie wersji wydarzeń 50 Centa, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Zespół Diddy'ego twierdzi, iż Curtis Jackson celowo manipuluje materiałami, aby zszargać dobre imię skazanego rapera. Warto zauważyć, że cały materiał został nagrany telefonem. 50 Cent potwierdził, iż materiały wideo pochodzą od anonimowego źródła powiązanego z Diddym. "Puff Daddy" ma obsesję na punkcie relacjonowania swojego życia, dlatego nie było to dla niego nic podejrzanego, że ktoś go nagrywa. Potem jednak te materiały dostawał 50 Cent, aby wykorzystać je w swoim serialu dokumentalnym. Zespół Combsa zarzuca tutaj Netflixowi posiadanie nieautoryzowanych materiałów, chociaż 50 Cent odpowiedział, że kontaktowano się z prawnikami Diddy'ego w tej sprawie, ale bez odpowiedzi.

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Sean Combs: The Reckoning 
diddy
