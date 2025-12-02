foto. materiały prasowe

Bracia Safdie w 2025 roku starli się ze sobą w walce o miano najlepszego filmu roku. Wielki Marty Josha Safdiego jest obsypywany fantastycznymi recenzjami. Wcześniej premierę miało Smashing Machine. Film z Dwaynem Johnsonem w roli głównej zebrał 70% pozytywnych opinii od krytyków i 74% takowych od publiczności. Występ The Rocka był powszechnie chwalony i uznawany jest za najlepszy w jego karierze, ale to nie zdołało przysłonić niektórych mankamentów. Przełożyło się to również na niski wynik w globalnym box office - tylko ok. 20 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 50 mln dolarów. To duża strata dla studia.

Jeśli nie widzieliście filmu w kinach, a chcielibyście dać mu szansę, to jest już dostępny w wybranych serwisach VOD.

Smashing Machine - gdzie obejrzeć?

Film Smashing Machine można obejrzeć za pośrednictwem poniższych serwisów VOD:

Rakuten:

kupno - 59,99 zł (SD, HD)

wypożyczenie - 39,99 zł (HD)

wypożyczenie - 35 zł

wypożyczenie - 38 zł

wypożyczenie - 39,90 zł

The Smashing Machine – opis fabuły

Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, byłego zawodnika MMA i dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, takimi jak uzależnienie od leków przeciwbólowych.

W obsadzie, oprócz The Rocka, znaleźli się Emily Blunt, Whitney Moore, Bas Rutten, Paul Lazenby i Andre Tricoteux.

The Smashing Machine – premiera w polskich kinach 17 października 2025 roku.