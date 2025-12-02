Reklama
Wiemy, kiedy Sonic i nowe Wojownicze Żółwie Ninja pojawią się w kinach. Znamy daty

W planach mamy nowy film z uniwersum Sonica, czyli kino familijne oparte na grze, oraz nowe aktorskie Wojownicze Żółwie Ninja. Oficjalnie ogłoszono daty premiery, więc wiemy, kiedy oczekiwać powrotu tych franczyz na wielkie ekrany.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  wojownicze żółwie ninja 
Sonic 3. Szybki jak błyskawica - premiera: 3 stycznia 2025 fot. materiały prasowe
Paramount Pictures ogłosiło plany na 2028 rok. Nowe Wojownicze Żółwie Ninja, czyli planowany i niedawno ogłoszony aktorski film, zadebiutuje 17 listopada 2028 roku. Natomiast kolejna odsłona uniwersum Sonica pojawi się na ekranach 22 grudnia 2028 roku.

Wojownicze Żółwie Ninja - co wiemy?

Na ten moment wiemy jedynie, że jest to film aktorski, którego producentem jest Neal H. Moritz. Wybrano go kosztem próby realizacji mrocznej i brutalnej historii dla dorosłych o żółwiach ninja opartej na komiksowej historii Ronin, o której pisaliśmy przy ogłoszeniu. Na razie szczegóły nowej wizji nie są znane, więc nie wiemy, jak będzie się projekt różnił od krytykowanej poprzedniej adaptacji w formie filmów aktorskich.

Sonic - co nowego wiemy?

Szczegóły nowego Sonica również nie są znane, więc Paramount Pictures utrzymuje tajemnicę. Po sukcesie trzeciej części ogłoszenie tego projektu było formalnością. 492,1 mln dolarów na całym świecie zdobyte przez ten film mówi wszystko, i to przy budżecie 122 mln dolarów. Trylogia zebrała łącznie 1,2 mld dolarów.

Źródło: deadline.com

