Spartakus: Dom Ashura - oceny są masowo zaniżane. Twórca odpowiada na atak hejterów

Franczyza Spartakus pochodzi z innej epoki, w której serial w odważny sposób pokazywał różne rzeczy z brutalnego świata starożytnego Rzymu, które przez określoną grupę społeczną są obecnie nazywane „poprawnością polityczną”. Steven DeKnight, twórca tego wszystkich seriali Spartakus, który powrócił z nową odsłoną Spartakus: Dom Ashura, odtworzył to wszystko, co wówczas przekonało widzów, i dodał gladiatorkę. To wystarczyło, by hejterzy zaczęli atakować serial bez oglądania i używać słowa „woke”. Pomimo tego, że serial zebrał bardzo pozytywne recenzje krytyków, w których podkreślano, że pod każdym względem nowa odsłona daje to samo, co poprzednie.

Spartakus: Dom Ashura - odpowiedź twórcy

Steven DeKnight odpowiedział hejterom na portalu społecznościowym X:

- Widzę, że wściekli kolesie dywanowo bombardują recenzje na Rotten Tomatoes. A ja mam na to jedną odpowiedź: bawcie się dobrze! Mam tylko nadzieję, że pewnego dnia będziecie w stanie odłożyć na bok swoje wąskie anty-‘woke’ spojrzenie na świat i po prostu dobrze się bawić. Gorąco polecam!”

Spartakus: House of Ashur

Problem z gladiatorką w historii to tylko czubek góry lodowej. Serial jest hejtowany za to wszystko, co było częścią jego DNA od początku istnienia – a tam nie krępowano się z odważnymi scenami. W 2010 niewiele osób miało z tym problem i o tym głośno nie mówiło, ale polaryzacja społeczeństwa całkowicie zmieniła świat lata później.

Spartakus: Dom Ashuraa - polska premiera odbędzie się 15 grudnia w CANAL+ Online.