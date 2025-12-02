Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Miesiąc premiery zwiastuna Spider-Mana 4 ujawniony. Postać Sadie Sink to nie antagonistka?

Kiedy odbędzie się premiera zwiastuna filmu Spider-Man 4? Najprawdopodobniej znamy już miesiąc debiutu trailera. Pojawiły się też nowe spekulacje na temat ekranowej roli Sadie Sink - jeden z portali wyklucza, że aktorka zagra antagonistkę. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU sadie sink
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Sadie Sink materiały prasowe
Reklama

Nie tylko fani Marvela zastanawiają się nad tym, kiedy oficjalnie zadebiutuje zwiastun filmu Spider-Man 4. Teraz cieszące się całkiem dobrą historią sprawdzonych informacji konto @SpiderManCD z serwisu X raportuje, że trailer będzie miał swoją premierę już w styczniu. Wiele wskazuje na to, że Sony pokaże go najpierw w kinach przed seansami innej produkcji studia, 28 lat później: Świątyni kości. Warto zauważyć, że firma zazwyczaj unikała prezentowania materiałów promocyjnych w czasie lutowych Super Bowl. 

Z kolei portal Comic Book Resources postanowił podsumować wszystkie dotychczasowe spekulacje na temat postaci, w którą w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień wcieli się gwiazda Stranger Things, Sadie Sink. Dziennikarze uszeregowali przypuszczenia od najmniej do najbardziej prawdopodobnego. Najważniejsza konkluzja: aktorka, wbrew licznym doniesieniom, nie sportretuje na ekranie antagonistki. 

Kogo w Spider-Manie 4 gra Sadie Sink? Spekulacje wg prawdopodobieństwa

6. Sadie Sink jako antagonistka – np. bóstwo znane jako Shathra. Dziennikarze CBR wychodzą z założenia, że przy tak dużym nagromadzeniu złoczyńców w filmie postać Sink nie zapadłaby w pamięci widzów. W dodatku bogini Shathra posiada katalog mocy zupełnie niepasujących do „ulicznego” charakteru opowieści.

arrow-left
6. Sadie Sink jako antagonistka – np. bóstwo znane jako Shathra. Dziennikarze CBR wychodzą z założenia, że przy tak dużym nagromadzeniu złoczyńców w filmie postać Sink nie zapadłaby w pamięci widzów. W dodatku bogini Shathra posiada katalog mocy zupełnie niepasujących do „ulicznego” charakteru opowieści.
Źródło: Marvel
arrow-right

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma ustaloną datę premiery na 31 lipca przyszłego roku. 

Źródło: X/SpiderManCD/CBR

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU sadie sink
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 God of War
-

God of War - wiemy, kto wyreżyseruje pierwsze odcinki. Pracował nad najlepszym serialem 2024 roku

2 1. Batman: Maska Batmana
-

Takiego Batmana chcą fani - oto 3 najważniejsze elementy. Gunn: "Wszystkie one są mniej ważne od..."

3 Frozen - zdjęcie
-
Plotka

Kraina lodu dostanie aktorski remake? Nowe doniesienia o planach Disneya

4 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
-

Nadchodzą piąte urodziny Cyberpunk 2077. CD Projekt może szykować jakieś ogłoszenie z tej okazji

5 Avatar: Ogień i popiół
-

Nowy klip z Avatar: Ogień i popiół. Złoczyńcy łączą siły

6 Iron Man - Tony Stark
-
Spoilery

Dlaczego Doom z Avengers: Doomsday wygląda jak Iron Man? Wyjaśnienie fanów Marvela podbija sieć

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV