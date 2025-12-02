Miesiąc premiery zwiastuna Spider-Mana 4 ujawniony. Postać Sadie Sink to nie antagonistka?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie tylko fani Marvela zastanawiają się nad tym, kiedy oficjalnie zadebiutuje zwiastun filmu Spider-Man 4. Teraz cieszące się całkiem dobrą historią sprawdzonych informacji konto @SpiderManCD z serwisu X raportuje, że trailer będzie miał swoją premierę już w styczniu. Wiele wskazuje na to, że Sony pokaże go najpierw w kinach przed seansami innej produkcji studia, 28 lat później: Świątyni kości. Warto zauważyć, że firma zazwyczaj unikała prezentowania materiałów promocyjnych w czasie lutowych Super Bowl.

Z kolei portal Comic Book Resources postanowił podsumować wszystkie dotychczasowe spekulacje na temat postaci, w którą w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień wcieli się gwiazda Stranger Things, Sadie Sink. Dziennikarze uszeregowali przypuszczenia od najmniej do najbardziej prawdopodobnego. Najważniejsza konkluzja: aktorka, wbrew licznym doniesieniom, nie sportretuje na ekranie antagonistki.

Kogo w Spider-Manie 4 gra Sadie Sink? Spekulacje wg prawdopodobieństwa

6. Sadie Sink jako antagonistka – np. bóstwo znane jako Shathra. Dziennikarze CBR wychodzą z założenia, że przy tak dużym nagromadzeniu złoczyńców w filmie postać Sink nie zapadłaby w pamięci widzów. W dodatku bogini Shathra posiada katalog mocy zupełnie niepasujących do „ulicznego" charakteru opowieści.

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma ustaloną datę premiery na 31 lipca przyszłego roku.