Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty wznosi uniwersum na wyżyny dzięki niezwykłym aktorom w obsadzie. Jedną z ważnych ról szefowej Akademii Gwiezdnej Floty gra Holly Hunter, czyli aktorka z Oscarem na koncie i wieloma wybitnymi rolami. Natomiast głównego złoczyńcę gra dwukrotnie nominowany do Oscara Paul Giamatti, niekwestionowanie uważany za jednego z najlepszych obecnie pracujących aktorów. To właśnie wejście tego czarnego charakteru podziwiamy w pierwszym klipie.

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty - klip

Giamatti gra postać zwaną Nus Braka, który jest pół Klingonem, pół Tellarite'em. Ma odegrać ważną rolę w całym sezonie nowego serialu. Sam aktor podczas występu na scenie w Brazylii wyznał, że serial jest przystępny zarówno dla fanów, jak i nowych widzów Star Treka. Zawsze chciał zagrać Klingona, więc cieszy się, że przynajmniej w połowie jego postać jest z tej rasy.

Star Trek: Starfleet Academy - opis fabuły

Serial opowiada o przygodach nowej klasy kadetów w jednym z najbardziej legendarnych miejsc w galaktyce. Pod czujnym i wymagającym okiem swoich instruktorów odkrywają, co naprawdę oznacza zostać oficerem Gwiezdnej Floty. W trakcie nauki będą musieli zmierzyć się z rodzącymi się przyjaźniami, wybuchowymi rywalizacjami, pierwszymi miłościami oraz nowym wrogiem, który zagraża zarówno Akademii, jak i samej Federacji.

Historia skupia się na kadetach granych przez Sandrę Rosę, Karima Diané, Kerrice’a Brooksa, George’a Hawkinsa i Bellę Shepard. W obsadzie są także Holly Hunter, Zoë Steiner, Tig Notaro, Robert Picardo, Mary Wiseman, Oded Fehr oraz Paul Giamatti.

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty – premiera światowa odbędzie się 15 stycznia 2026 roku. W Polsce na SkyShowtime, ale daty premiery nie ujawniono.