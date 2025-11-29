Finałowy akt Star Wars: Starfighter został całkowicie zmieniony. Reżyser jest za to "wdzięczny"

fot. Lucasfilm Ltd.

O ile to Mandalorian & Grogu będzie oficjalnym powrotem Gwiezdnych Wojen na wielki ekran po latach, to właśnie Star Wars: Starfighter w reżyserii Shawna Levy'ego zabierze fanów do kompletnie nowego okresu w historii odległej galaktyki. Akcja jest osadzona po wydarzeniach z 9. części Sagi i chociaż jest to oddzielna przygoda, to ma otworzyć furtkę na przyszłe projekty osadzone po Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Jaka wiążę się z tym odpowiedzialność? Opowiedział o tym Shawn Levy, który przyznał się, że konieczne było przemodelowanie całego trzeciego aktu filmu.

Shawn Levy wypowiedział się w podcaście On Film…With Kevin McCarthy Podcast:

Ze Starfighterem stało się coś niespodziewanego. Mieliśmy kompletnie inny pomysł na trzeci akt, ale nie ułożył się po naszej myśli. Musiałem wymyślić coś zupełnie nowego. Dosłownie teraz jestem w trakcie kręcenia tej części filmu. Każdego dnia jestem wdzięczny, że nie udało nam się tego nakręcić, tak jak mieliśmy. Nowy pomysł pozwolił mi na dużo więcej niż oryginalny.

Po tym opowiedział o odpowiedzialności za to dzieło. Starfighter jest osadzony po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie i wkracza w nowy okres historii odległej galaktyki. Oznacza to, że codziennie na planie pojawiało się mnóstwo osób i zadawało jeszcze więcej pytań. Reżyser i cała ekipa produkcyjna musieli się na bieżąco upewniać, że wszystkie designy planet, postaci, droidów, wyposażenia i tak dalej będą zgodne z duchem Gwiezdnych Wojen.